В Уфе отремонтируют дорогу времен Александра I

Posted 14 ноября, 12:15
Published 14 ноября, 12:15
Modified 15 ноября, 03:03
Updated 15 ноября, 03:03
Старинная улица Трактовая, являющаяся единственной в Уфе с булыжным покрытием и замощенная еще в 1824 году для визита императора Александра I, наконец-то получит шанс на новую жизнь.
Улица, которая так гордо хранит кусочек истории и культурного наследия, оказывается, тоже нуждается в ремонте. Некоторые фрагменты дороги уже больше похожи на мини-полосу препятствий. Тем не менее, местные власти уверены, что важно сохранить «булыжную мостовую», отчаянно нуждающуюся в обновлении.
На недавней встрече местные чиновники обсудили, как же привести в порядок уфимское чудо. Конечно, с выделением финансирования и началом проектирования все не совсем так просто. Мавлиев предупредил, что процесс будет долгим. И правильно, ведь мы живем в XXI веке, и ремонт исторической дороги — это не спринтерский забег, а скорее марафон с препятствиями.
Ранее Mkset сообщал, что Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников.