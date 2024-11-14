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Posted 14 ноября, 12:15

Published 14 ноября, 12:15

Modified 15 ноября, 03:03

Updated 15 ноября, 03:03

В Уфе отремонтируют дорогу времен Александра I

В Уфе отремонтируют дорогу времен Александра I

14 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Дорогу на улице Трактовой в Уфе, заложенную ещё в 1824 году во время визита Александра I, отремонтируют, сохраняя историческую ценность, сообщил в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиева в четверг, 14 ноября.

Старинная улица Трактовая, являющаяся единственной в Уфе с булыжным покрытием и замощенная еще в 1824 году для визита императора Александра I, наконец-то получит шанс на новую жизнь.

Улица, которая так гордо хранит кусочек истории и культурного наследия, оказывается, тоже нуждается в ремонте. Некоторые фрагменты дороги уже больше похожи на мини-полосу препятствий. Тем не менее, местные власти уверены, что важно сохранить «булыжную мостовую», отчаянно нуждающуюся в обновлении.

Фото: ТГ-канал Ратмира Мавлиева

На недавней встрече местные чиновники обсудили, как же привести в порядок уфимское чудо. Конечно, с выделением финансирования и началом проектирования все не совсем так просто. Мавлиев предупредил, что процесс будет долгим. И правильно, ведь мы живем в XXI веке, и ремонт исторической дороги — это не спринтерский забег, а скорее марафон с препятствиями.

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