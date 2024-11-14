В Уфе отремонтируют дорогу времен Александра I

На недавней встрече местные чиновники обсудили, как же привести в порядок уфимское чудо. Конечно, с выделением финансирования и началом проектирования все не совсем так просто. Мавлиев предупредил, что процесс будет долгим. И правильно, ведь мы живем в XXI веке, и ремонт исторической дороги — это не спринтерский забег, а скорее марафон с препятствиями.