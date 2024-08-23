В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог

Между тем в администрации заверили, что неудобства — лишь временные, а после восстановления дорожного полотна автобусы вернутся к прежней схеме проезда. Впрочем, когда именно это случится — неясно. По всем вопросам власти города предложили обращаться на горячую линию «Уфагортранса».