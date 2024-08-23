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В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог

В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог

23 августа 2024, 11:40
Фото: 1MI
Ужасное состояние проезжих частей вынудило пойти на крайние меры.

В Башкирии из автобусного маршрута №291 исключили заезд в микрорайон Елкибаево. Об этом сообщили в администрации Уфы, отвечая на вопрос горожанки. Со слов уфимки, дорогу к населённому пункту разбила грузовая технике при строительстве Восточного выезда.

— Водители отказываются ездить в деревню, по причине разбитой дороги. Дорогу разбил крубногаборитный транспорт при строительстве. Восточного выезда. Нам что делать? — пишет жительница столицы региона.

Слова обратившейся власти города частично подтвердили — в сообщении мэрии говорится, что заезжать в микрорайон автобусы прекратили по причине «отсутствия безопасных условий для перевозки пассажиров».

Между тем в администрации заверили, что неудобства — лишь временные, а после восстановления дорожного полотна автобусы вернутся к прежней схеме проезда. Впрочем, когда именно это случится — неясно. По всем вопросам власти города предложили обращаться на горячую линию «Уфагортранса».

Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии
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Ранее на неудовлерительное состояние дорог в Башкирии пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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