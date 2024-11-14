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Posted 14 ноября, 04:45

Published 14 ноября, 04:45

Modified 14 ноября, 08:30

Updated 14 ноября, 08:30

Ремонт Шакшинского моста идёт круглосуточно

Шакшинский мост в Уфе держат в темпе

14 ноября 2024, 04:45
Фото: Газизьян Ахмедьянов.

Ремонт Шакшинского моста идёт круглосуточно

Ремонт моста продолжается, и специалисты работают даже в вечернее время, сообщает в четверг, 14 ноября, глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Стоит отметить, что ремонт Шакшинского моста стал актуальной темой для обсуждения горожан, которые с нетерпением ждут его открытия. Как сообщил Газизьян Ахмедьянов, работы идут полным ходом, и команда специалистов не останавливается даже после захода солнца. Каждый день глава района проверяет прогресс на объекте, и, судя по всему, всё идет по плану.

Напомним, мост перекрыт до 24 ноября 2024 года, ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам главы Калининского района, после завершения работ срок службы моста увеличится до 50 лет.

Как ранее сообщал Mkset, в связи с закрытием моста на направлении Дема — Шакша — Иглино запустили четыре новых электрички. Теперь на этом участке курсирует целых 54 электрички, что на 16 больше, чем в начале 2024 года.

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