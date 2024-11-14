Шакшинский мост в Уфе держат в темпе

Posted 14 ноября, 04:45
Published 14 ноября, 04:45
Modified 14 ноября, 08:30
Updated 14 ноября, 08:30
Стоит отметить, что ремонт Шакшинского моста стал актуальной темой для обсуждения горожан, которые с нетерпением ждут его открытия. Как сообщил Газизьян Ахмедьянов, работы идут полным ходом, и команда специалистов не останавливается даже после захода солнца. Каждый день глава района проверяет прогресс на объекте, и, судя по всему, всё идет по плану.
Напомним, мост перекрыт до 24 ноября 2024 года, ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам главы Калининского района, после завершения работ срок службы моста увеличится до 50 лет.
Как ранее сообщал Mkset, в связи с закрытием моста на направлении Дема — Шакша — Иглино запустили четыре новых электрички. Теперь на этом участке курсирует целых 54 электрички, что на 16 больше, чем в начале 2024 года.