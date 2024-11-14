Шакшинский мост в Уфе держат в темпе

Стоит отметить, что ремонт Шакшинского моста стал актуальной темой для обсуждения горожан, которые с нетерпением ждут его открытия. Как сообщил Газизьян Ахмедьянов, работы идут полным ходом, и команда специалистов не останавливается даже после захода солнца. Каждый день глава района проверяет прогресс на объекте, и, судя по всему, всё идет по плану.