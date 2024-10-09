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Posted 9 октября, 07:10

Published 9 октября, 07:10

Modified 9 октября, 11:14

Updated 9 октября, 11:14

В Уфе на пять дней перекроют мост

В Уфе на пять дней перекроют мост

9 октября 2024, 07:10
Фото: Мэрия Уфы
Ремонт дороги у Затонского моста ограничит движение транспорта, сообщает в среду, 9 октября, Минтранс Башкирии.

Как стало известно, ремонтные работы в Уфе на участке дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением начнутся уже с четверга, 10 октября. В течение пяти дней дорожники будут заниматься фрезерованием и укладкой нового асфальтобетонного покрытия, что потребует частичного перекрытия проезжей части.

В процессе фрезерования будет закрыта одна полоса, а во время укладки покрытия — две. Это может создать дополнительные сложности для водителей.

Напомним, что обследование старого Затонского моста выявило тревожные результаты: он находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. Чтобы минимизировать риски, власти решили временно ограничить движение грузового транспорта. Машины с грузоподъемностью свыше 10 тонн теперь будут вынуждены использовать левую полосу нового моста во встречном направлении.

Мост в Уфе особо опасен
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