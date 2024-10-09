В Уфе на пять дней перекроют мост

Как стало известно, ремонтные работы в Уфе на участке дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением начнутся уже с четверга, 10 октября. В течение пяти дней дорожники будут заниматься фрезерованием и укладкой нового асфальтобетонного покрытия, что потребует частичного перекрытия проезжей части.