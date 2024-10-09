В Уфе на пять дней перекроют мост

Posted 9 октября, 07:10
Published 9 октября, 07:10
Modified 9 октября, 11:14
Updated 9 октября, 11:14
Как стало известно, ремонтные работы в Уфе на участке дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением начнутся уже с четверга, 10 октября. В течение пяти дней дорожники будут заниматься фрезерованием и укладкой нового асфальтобетонного покрытия, что потребует частичного перекрытия проезжей части.
В процессе фрезерования будет закрыта одна полоса, а во время укладки покрытия — две. Это может создать дополнительные сложности для водителей.
Напомним, что обследование старого Затонского моста выявило тревожные результаты: он находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. Чтобы минимизировать риски, власти решили временно ограничить движение грузового транспорта. Машины с грузоподъемностью свыше 10 тонн теперь будут вынуждены использовать левую полосу нового моста во встречном направлении.