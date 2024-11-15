Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег

Posted 15 ноября, 09:23
Published 15 ноября, 09:23
Modified 15 ноября, 11:04
Updated 15 ноября, 11:04
В социальных сетях жители Баймака бьют тревогу. Неравнодушный местный житель возмутился странной практике укладки асфальта в метель. Да, прямо вперемешку со снегом и талой водой. Такие современные технологии оставляют мало надежд на качество ремонта и его долговечность.
«Ложат асфальт прямо на снег! Скажите, куда смотрят наши местные власти? Все ведь понимают, что такой асфальт не продержится и до весны, а деньги снова уйдут в никуда!» — пишет баймакец.
Активист задает вопрос, который, скорее всего, останется риторическим: почему нельзя положить асфальт весной по всем правилам? Вместо того чтобы составлять отчет о том, что асфальт уложен, а вот о качестве покрытия промолчать.
«Кажется, что вся эта спешка делается исключительно для галочки. Весной нас снова ждут старые ямы и новые затраты на очередной „ремонт“», — подытожил автор поста, возмущенный наплевательством дорожников.
Укладка асфальта зимой — это, конечно, величайшая инновация в сфере дорожного строительства Республики. Как минимум, в будущем она обеспечит увлекательнейшее приключение — игру в «змейку» между ям и выбоин весной.
Ранее Mkset рассказал о том, что в Уфе приказали разбить дорогу.