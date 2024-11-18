Трехлетняя эпопея продолжается: ремонтников нещадно штрафуют в Уфе

Posted 18 ноября, 18:32
Published 18 ноября, 18:32
Modified 18 ноября, 19:06
Updated 18 ноября, 19:06
Местный житель в своём комментарии под постом администрации 10 сентября 2024 года вспомнил о великом строительном подвиге, который продолжается уже третий год.
«А на Менделеева теплотрассу третий год делают, тоже с кем-то судятся? У Лукашенко, все, кто допустил такой бардак, фальцетом бы говорили», — иронично заметил уфимец.
Ответ почти не заставил себя долго ждать. Всего лишь через два месяца, 18 ноября, администрация Уфы предоставила новый жизнеутверждающий график завершения работ. Теперь сокрушительное «30.11.2024» может стать новым символом надежды для всех уфимцев. Но есть и плохие новости: ордер на проведение работ на тот момент уже был изъят, а Муниципальный контроль успел выписать четыре предписания и наложить столько же штрафов. Не слабо, да?
Забавно, что такие ответы приходят только спустя два месяца. А может чиновники живут в параллельном измерении, где время течет чуть медленнее, чем у обычных горожан? И хотя теплотрасса, за которую многие уже лишились надежды, может быть обещана к завершению, остаётся лишь гадать, насколько она будет качественна, если для её строительства потребовалось три года и множество штрафов.
К сожалению, история с теплотрассой на улице Менделеева — наглядный пример того, как сложно и долго порой идут даже самые простые работы. Подождём нового ответа администрации, может, на этот раз они смогут удивить нас чем-то более оптимистичным.
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