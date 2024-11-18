Трехлетняя эпопея продолжается: ремонтников нещадно штрафуют в Уфе

Забавно, что такие ответы приходят только спустя два месяца. А может чиновники живут в параллельном измерении, где время течет чуть медленнее, чем у обычных горожан? И хотя теплотрасса, за которую многие уже лишились надежды, может быть обещана к завершению, остаётся лишь гадать, насколько она будет качественна, если для её строительства потребовалось три года и множество штрафов.