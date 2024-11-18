mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 18:32

Published 18 ноября, 18:32

Modified 18 ноября, 19:06

Updated 18 ноября, 19:06

Коммунальщиков наказали за долгий ремонт в Уфе

Трехлетняя эпопея продолжается: ремонтников нещадно штрафуют в Уфе

18 ноября 2024, 18:32
Фото: 1MI.

Коммунальщиков наказали за долгий ремонт в Уфе

В Уфе продолжается скандал вокруг многострадальной теплотрассы на улице Менделеева: мэрия вновь перенесла сроки сдачи объекта в понедельник, 18 ноября.

Местный житель в своём комментарии под постом администрации 10 сентября 2024 года вспомнил о великом строительном подвиге, который продолжается уже третий год.

«А на Менделеева теплотрассу третий год делают, тоже с кем-то судятся? У Лукашенко, все, кто допустил такой бардак, фальцетом бы говорили», — иронично заметил уфимец.

Ответ почти не заставил себя долго ждать. Всего лишь через два месяца, 18 ноября, администрация Уфы предоставила новый жизнеутверждающий график завершения работ. Теперь сокрушительное «30.11.2024» может стать новым символом надежды для всех уфимцев. Но есть и плохие новости: ордер на проведение работ на тот момент уже был изъят, а Муниципальный контроль успел выписать четыре предписания и наложить столько же штрафов. Не слабо, да?

Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег
Узнать подробнее

Забавно, что такие ответы приходят только спустя два месяца. А может чиновники живут в параллельном измерении, где время течет чуть медленнее, чем у обычных горожан? И хотя теплотрасса, за которую многие уже лишились надежды, может быть обещана к завершению, остаётся лишь гадать, насколько она будет качественна, если для её строительства потребовалось три года и множество штрафов.

К сожалению, история с теплотрассой на улице Менделеева — наглядный пример того, как сложно и долго порой идут даже самые простые работы. Подождём нового ответа администрации, может, на этот раз они смогут удивить нас чем-то более оптимистичным.

Читайте также:
Водитель сбил ребёнка и испугался в УфеГАИ обеспокоилось смертельной тенденцией в БашкирииГАИ обеспокоилось смертельной тенденцией в Башкирии
Читайте также:
Дюжина камикадзе гоняла по УфеВ Башкирии поддержали инициативу увеличить разрешенную скорость до 150 км/чПьяный водитель задавил гаишника в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Администрация Уфы#Ремонт дорог#Башкортостан#Дороги#Ремонт дорог в Уфе#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Строительство и ремонт дорог#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Городская администрация#Белебей#Мелеуз#Администрация города#Сроки#Ремонт дороги#Административное расследование#Муниципальная администрация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика