Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников

«Произведение дорожного искусства» вышло из ямочного ремонта в селе Домбровка. Местные жители через приёмную главы Следкома Александра Бастрыкина рассказали, в июле 2024 года подрядная организация взялась за починку покрытия на улице Мира — дорога в этой части села была изрыта ямами, а проехать по ней после проливных дождей становилось настоящим испытанием.