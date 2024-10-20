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Posted 20 октября, 18:03

Published 20 октября, 18:03

Modified 20 октября, 20:47

Updated 20 октября, 20:47

Дорогу в Башкирии не ремонтировали 40 лет

Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников

20 октября 2024, 18:03
Фото: Приёмная Председателя СК России, Александр Коряков/Коммерсантъ

Дорогу в Башкирии не ремонтировали 40 лет

Необычные методы ремонта проезжих частей, разработанные в Благоварском районе Башкортостана, дошли до московских следователей — следует из сообщения пресс-службы СК за воскресенье, 20 октября.

«Произведение дорожного искусства» вышло из ямочного ремонта в селе Домбровка. Местные жители через приёмную главы Следкома Александра Бастрыкина рассказали, в июле 2024 года подрядная организация взялась за починку покрытия на улице Мира — дорога в этой части села была изрыта ямами, а проехать по ней после проливных дождей становилось настоящим испытанием.

Впрочем, ремонт сельчане нашли весьма странным — судя по всему, предприятие успело лишь высыпать смесь из песка и грунта, а позже ни то сдвинула дедлайны, ни то удовлетворилась и этим.

Возмущения жителям деревни добавляет и то, что сама улица была построена ещё в молодости Бастрыкина, когда тот преподавал на юрфаке ЛГУ — в 1980-х. С тех пор дорога никакого ремонта не видела.

Следователи иницировали процессуальную проверку. Глава ведомства запросил на свой стол отчёт о ходе расследования.

Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
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За последнее время Бастрыкин не в первый раз удостаивает Башкирию своим вниманием — ранее глава ведомства решил самостоятельно взяться за проблему с сырыми квартирами в Учалах.

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