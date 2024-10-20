Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников

Posted 20 октября, 18:03
Published 20 октября, 18:03
Modified 20 октября, 20:47
Updated 20 октября, 20:47
«Произведение дорожного искусства» вышло из ямочного ремонта в селе Домбровка. Местные жители через приёмную главы Следкома Александра Бастрыкина рассказали, в июле 2024 года подрядная организация взялась за починку покрытия на улице Мира — дорога в этой части села была изрыта ямами, а проехать по ней после проливных дождей становилось настоящим испытанием.
Впрочем, ремонт сельчане нашли весьма странным — судя по всему, предприятие успело лишь высыпать смесь из песка и грунта, а позже ни то сдвинула дедлайны, ни то удовлетворилась и этим.
Возмущения жителям деревни добавляет и то, что сама улица была построена ещё в молодости Бастрыкина, когда тот преподавал на юрфаке ЛГУ — в 1980-х. С тех пор дорога никакого ремонта не видела.
Следователи иницировали процессуальную проверку. Глава ведомства запросил на свой стол отчёт о ходе расследования.
За последнее время Бастрыкин не в первый раз удостаивает Башкирию своим вниманием — ранее глава ведомства решил самостоятельно взяться за проблему с сырыми квартирами в Учалах.