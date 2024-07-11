Пробками в Уфе будут управлять онлайн

Впрочем, пока Уфа стоит в пробках не из-за отсутствия на том или ином участке современных онлайн-светофоров. Транспортный коллапс в столице Башкирии вызвало перекрытие Шакшинского моста на ремонт. Большинство автомобилистов решили использовать для объезда перекрытой переправы платный «Восточный въезд» в Уфу, что вызвало огромные заторы протяженностью в 2-3 км. Водители шутят, что за ₽100 они покупают не платный въезд, а стояние в платной пробке.