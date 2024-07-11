Пробками в Уфе будут управлять онлайн

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Монтаж системы «умных» светофоров продолжается в Уфе. К 101 уже существующей точке мониторинга в июле добавят еще 39. Новые комплексы отслеживания траффика установят на перекрестках улиц Зорге, Вологодской, Сочинской, Софьи Перовской, Комарова, Кувыкина, Лесотехникума, 8 Марта, 50 лет Октября, Комсомольской, Центральной и других. Еще 110 детекторов потока движения и 70 камер смонтируют на оживленных городских развязках.
Система «умных» светофоров должна помогать регулировать движение транспорта, анализировать плотность потока и, исходя из этого, в онлайн-режиме перестраивать циклы работы светофоров. Прогнозируемая оценка эффективности внедрения системы «умных» светофоров — снижение пробок на 20%.
Впрочем, пока Уфа стоит в пробках не из-за отсутствия на том или ином участке современных онлайн-светофоров. Транспортный коллапс в столице Башкирии вызвало перекрытие Шакшинского моста на ремонт. Большинство автомобилистов решили использовать для объезда перекрытой переправы платный «Восточный въезд» в Уфу, что вызвало огромные заторы протяженностью в 2-3 км. Водители шутят, что за ₽100 они покупают не платный въезд, а стояние в платной пробке.