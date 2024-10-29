В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией

Posted 29 октября, 07:10
Published 29 октября, 07:10
Modified 29 октября, 07:43
Updated 29 октября, 07:43
История с трагическими последствиями началась в 2020 году, когда в рамках ремонта дороги «Уфа-Иглино-Красная Горка» было решено установить новую автобусную остановку. Однако, вместо того чтобы следовать стандартам и установить павильон на надежный бетонный фундамент, главный инженер, как установил суд, принял решение сэкономить время и средства. В результате этого халатного шага, павильон оказался установлен без необходимого усиления.
Как стало известно, в августе 2023 года сильный порыв ветра стал причиной трагедии: остановочный павильон опрокинулся на 17-летнюю девушку и 16-летнего юношу, причинив им серьезные травмы. Судебное разбирательство установило, что действия инженера не только нарушили правила безопасности, но и привели к тяжкому вреду здоровью подростков.
Суд признал бывшего главного инженера виновным по статье 238 УК РФ, которая касается выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и лишение права заниматься строительством на год. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.
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