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Posted 29 октября, 07:10

Published 29 октября, 07:10

Modified 29 октября, 07:43

Updated 29 октября, 07:43

В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией

В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией

29 октября 2024, 07:10
Фото: Следком РБ.
Бывший главный инженер ДРСУ был признан виновным в преступлении, повлекшем серьезные последствия для двух подростков, сообщает во вторник, 29 октября, прокуратура Республики Башкортостан.

История с трагическими последствиями началась в 2020 году, когда в рамках ремонта дороги «Уфа-Иглино-Красная Горка» было решено установить новую автобусную остановку. Однако, вместо того чтобы следовать стандартам и установить павильон на надежный бетонный фундамент, главный инженер, как установил суд, принял решение сэкономить время и средства. В результате этого халатного шага, павильон оказался установлен без необходимого усиления.

Как стало известно, в августе 2023 года сильный порыв ветра стал причиной трагедии: остановочный павильон опрокинулся на 17-летнюю девушку и 16-летнего юношу, причинив им серьезные травмы. Судебное разбирательство установило, что действия инженера не только нарушили правила безопасности, но и привели к тяжкому вреду здоровью подростков.

Видео: Следком РБ.

Суд признал бывшего главного инженера виновным по статье 238 УК РФ, которая касается выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и лишение права заниматься строительством на год. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.

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Как ранее сообщал Mkset, в Кушнаренковском районе индивидуальный предприниматель, попал в неприятную историю с законом.

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