В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией

История с трагическими последствиями началась в 2020 году, когда в рамках ремонта дороги «Уфа-Иглино-Красная Горка» было решено установить новую автобусную остановку. Однако, вместо того чтобы следовать стандартам и установить павильон на надежный бетонный фундамент, главный инженер, как установил суд, принял решение сэкономить время и средства. В результате этого халатного шага, павильон оказался установлен без необходимого усиления.