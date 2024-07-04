Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии

Режим движение на участках трассы М-5 «Урал» изменят до конца лета 2024 года. Причина временных ограничений — плановый ремонт двух мостовых переправ, расположенных на пути федеральной трассы. Это мосты через реки Тауш и Баш. Ограничения и новшества затронут водителей, которые направляются в сторону Челябинска. Этот транспорт пустят в объезд. Причем скорость на объездных дорогах ограничат до 20 км/ч.