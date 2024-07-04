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Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии

Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии

4 июля 2024, 19:41
Фото: 1MI
На время ремонта двух участков будет организовано движение по альтернативным дорогам со скоростью не выше 20 км/ч, сообщает Министерство транспорта и дорог РБ.

Режим движение на участках трассы М-5 «Урал» изменят до конца лета 2024 года. Причина временных ограничений — плановый ремонт двух мостовых переправ, расположенных на пути федеральной трассы. Это мосты через реки Тауш и Баш. Ограничения и новшества затронут водителей, которые направляются в сторону Челябинска. Этот транспорт пустят в объезд. Причем скорость на объездных дорогах ограничат до 20 км/ч.

Мост через реку Тауш закроют для движения на Челябинск с понедельника, 8 июля, а переправу над рекой Баш с 17 июля. Ожидается, что движение транспорта по ним возобновят к 28 августа.

— Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также быть предельно внимательными в зонах проведения работ и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, — обратились к участникам дорожного движения в ведомстве.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Челябинск#М-5 Урал#Ремонт дороги#Мостовая переправа#Ограничение скорости#Тауш#Баш#Временные неудобства
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