Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Радий Хабиров отметил, что данный участок, начинающийся от Стерлитамакского КПМ, известен многим местным жителям. Дорога с двумя полосами движения, сложный рельеф и высокий трафик стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий и значительного дискомфорта для автомобилистов. По словам главы региона, этот проект не только повысит безопасность на дороге, но и улучшит качество жизни людей.
Расширение предполагает увеличение протяженности дороги до четырех полос на участке длиной 23 километра — от объезда Стерлитамака до поселка Веселый. Это позволит значительно ускорить движение по маршруту Уфа — Ишимбай — Салават.
— Мы долго решали юридические вопросы, и теперь наконец можем приступить к реализации задуманного, — подчеркнул Хабиров.
В 2024 году из федерального бюджета уже выделена первая сумма средств для начала работ. Глава региона уточнил, что в этом году начнется вынос инженерных сетей и подготовка земельного полотна. Основные объемы работ планируется выполнить в 2025–2026 годах.
— Даст Всевышний, в 2026 году мы завершим эту дорогу, — добавил он.