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Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги

Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги

15 августа 2024, 14:33
Фото: Радий Хабиров
В четверг, 15 августа 2024 года, стало известно о начале долгожданного проекта: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков дали старт расширению дороги от Стерлитамака в сторону Салавата, сообщает глава Республики в соцсетях.

Радий Хабиров отметил, что данный участок, начинающийся от Стерлитамакского КПМ, известен многим местным жителям. Дорога с двумя полосами движения, сложный рельеф и высокий трафик стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий и значительного дискомфорта для автомобилистов. По словам главы региона, этот проект не только повысит безопасность на дороге, но и улучшит качество жизни людей.

Фото: Радий Хабиров

Расширение предполагает увеличение протяженности дороги до четырех полос на участке длиной 23 километра — от объезда Стерлитамака до поселка Веселый. Это позволит значительно ускорить движение по маршруту Уфа — Ишимбай — Салават.

— Мы долго решали юридические вопросы, и теперь наконец можем приступить к реализации задуманного, — подчеркнул Хабиров.

В 2024 году из федерального бюджета уже выделена первая сумма средств для начала работ. Глава региона уточнил, что в этом году начнется вынос инженерных сетей и подготовка земельного полотна. Основные объемы работ планируется выполнить в 2025–2026 годах.

— Даст Всевышний, в 2026 году мы завершим эту дорогу, — добавил он.
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