Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги

Радий Хабиров отметил, что данный участок, начинающийся от Стерлитамакского КПМ, известен многим местным жителям. Дорога с двумя полосами движения, сложный рельеф и высокий трафик стали причиной множества дорожно-транспортных происшествий и значительного дискомфорта для автомобилистов. По словам главы региона, этот проект не только повысит безопасность на дороге, но и улучшит качество жизни людей.