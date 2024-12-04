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Правила дорожного движения

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2024
Участником смертельного ДТП в Уфе стал известный музыкант
4 декабря, 08:05
Новый год под угрозой: город в Башкирии закрывают на праздники
14 ноября, 06:59
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Видео. Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии
14 октября, 08:58
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
«Лексус» сбил ребенка в Уфе
16 сентября, 06:33
Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах
3 сентября, 07:08
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
28 августа, 15:13
Отлов самокатчиков объявили в Башкирии
26 августа, 05:29
Видео. Пьяный лихач улетел в кювет в Уфе
24 августа, 10:01
Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика
18 августа, 06:31
Военных лишили прав в Башкирии
12 августа, 09:29
Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии
В среду, 7 августа, в Белорецком районе произошло серьезное ДТП с участием двух мощных грузовых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 12:19
Автобусы без тормозов гоняют по Уфе
Сплошная проверка общественного транспорта принесла неожиданные результаты, сообщает ГАИ Уфы.
12 июля, 10:26
Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу
28 мая, 16:06
2023
В Уфе водительница троллейбуса совершил опасный маневр прямо на проезжей части
23 ноября 2023, 13:08
Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом
Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал министр образования Айбулат Хажин.
27 сентября 2023, 14:27

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