«Лексус» сбил ребенка в Уфе

Posted 16 сентября, 06:33
Published 16 сентября, 06:33
Modified 16 сентября, 07:26
Updated 16 сентября, 07:26
В субботу, 14 сентября, в полдень произошло столкновение между автомобилем «Лексус» и мотоциклом «Ямаха». За рулем последнего находился 17-летний подросток, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы и был госпитализирован.
А уже в воскресенье, 15 сентября, в третьем часу дня произошло еще одно аналогичное ДТП. На улице Пархоменко в Уфе 22-летний водитель «Фольксваген Поло», поворачивая на улицу Кировоградская, столкнулся с мотоциклом «Балтмоторс», за рулем которого находился 18-летний юноша.
В этом случае также не обошлось без пострадавших — молодой человек был доставлен в больницу с травмами, но вскоре после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Однако здесь ситуация обостряется: выяснилось, что мотоциклист не имел водительского удостоверения, а его транспортное средство не было зарегистрировано. За это он понес административную ответственность — мотоцикл был помещен на специализированную стоянку.
По обоим случаям начато административное расследование.