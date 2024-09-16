mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 06:33

Published 16 сентября, 06:33

Modified 16 сентября, 07:26

Updated 16 сентября, 07:26

«Лексус» сбил ребенка в Уфе

«Лексус» сбил ребенка в Уфе

16 сентября 2024, 06:33
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Сюжет
Башкирия
ДТП произошло на проспекте Октября, сообщает в понедельник, 16 сентября, Госавтоинспекция Уфы.

В субботу, 14 сентября, в полдень произошло столкновение между автомобилем «Лексус» и мотоциклом «Ямаха». За рулем последнего находился 17-летний подросток, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы и был госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Уфы.

А уже в воскресенье, 15 сентября, в третьем часу дня произошло еще одно аналогичное ДТП. На улице Пархоменко в Уфе 22-летний водитель «Фольксваген Поло», поворачивая на улицу Кировоградская, столкнулся с мотоциклом «Балтмоторс», за рулем которого находился 18-летний юноша.

В этом случае также не обошлось без пострадавших — молодой человек был доставлен в больницу с травмами, но вскоре после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Однако здесь ситуация обостряется: выяснилось, что мотоциклист не имел водительского удостоверения, а его транспортное средство не было зарегистрировано. За это он понес административную ответственность — мотоцикл был помещен на специализированную стоянку.

По обоим случаям начато административное расследование.

Подросток покалечил малыша в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнкомШкольники-пугала впечатлили БашкириюПодросток покалечил малыша в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Госавтоинспекция#Расследование#Правила дорожного движения#Пострадавшие#Инциденты#Госпитализация#Административная ответственность#Лексус#Юные участники дорожного движения#Регистрация транспортного средства#Фольксваген Поло
Подпишитесь
Популярное