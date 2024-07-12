Автобусы без тормозов гоняют по Уфе

В ГАИ Уфы итоги проведения сплошных проверок пассажирского транспорта на территории столицы Башкирии. В ходе рейда проверили более полусотни автобусов. Оказалось, что 23 из них возили пассажиров с нарушением требований Правил дорожного движения и законодательства. Это неисправная тормозная система, грохочущие на всю дорогу автобусы, нарушения правил перевозки людей и применения ремней безопасности.



Напомним, на 12–14 июля ГАИ анонсировало рейды по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и также специальную операцию по байкерам. Внимание к мотоциклистам обусловлено тем, что с начала года произошло пять смертельных аварий с участием байкеров.