Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как известно, на 190 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии столкнулись самосвал КамАЗ и грузовой «Урал».
Уже установлено, что оба водителя получили ушибы и обратились за медицинской помощью. Кадры с места происшествия показывают сильные повреждения обеих машин — их кузова искалечены.
Сразу после инцидента на место выехали сотрудники Госавтоинспекции, а также представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС. Специалисты работают над выяснением причин аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения в этом районе.
— Подобные происшествия напоминают нам о важности соблюдения правил дорожного движения, — комментируют в ведомстве.