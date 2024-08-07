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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии

Жесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии

7 августа 2024, 12:19
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В среду, 7 августа, в Белорецком районе произошло серьезное ДТП с участием двух мощных грузовых автомобилей, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Как известно, на 190 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии столкнулись самосвал КамАЗ и грузовой «Урал».

Уже установлено, что оба водителя получили ушибы и обратились за медицинской помощью. Кадры с места происшествия показывают сильные повреждения обеих машин — их кузова искалечены.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Сразу после инцидента на место выехали сотрудники Госавтоинспекции, а также представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС. Специалисты работают над выяснением причин аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения в этом районе.

— Подобные происшествия напоминают нам о важности соблюдения правил дорожного движения, — комментируют в ведомстве.
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