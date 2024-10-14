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Posted 14 октября, 08:58

Published 14 октября, 08:58

Modified 14 октября, 11:19

Updated 14 октября, 11:19

В Башкортостане остановили 210 подозрительных водителей

Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии

14 октября 2024, 08:58
Фото: 1MI

В Башкортостане остановили 210 подозрительных водителей

В выходные дни регион превратился в настоящую трассу для нетрезвых «гонщиков», сообщает в понедельник, 14 октября, Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

С 11 по 13 октября на территории Республики прошли профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций. И, как показала практика, работа у сотрудников ГИБДД была более, чем насыщенной. За три дня они составили свыше 3900 административных протоколов.

Особое внимание привлекли 210 водителей, которые решили, что алкоголь — это отличный «попутчик» за рулем. Из них 17 человек рискуют столкнуться с уголовной ответственностью за повторное нарушение.

Видео: 1MI.

Как ранее сообщал Mkset, водитель фургона «УАЗ Профи», находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнюю женщину.

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