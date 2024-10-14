Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии

С 11 по 13 октября на территории Республики прошли профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций. И, как показала практика, работа у сотрудников ГИБДД была более, чем насыщенной. За три дня они составили свыше 3900 административных протоколов.