Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии

Posted 14 октября, 08:58
Published 14 октября, 08:58
Modified 14 октября, 11:19
Updated 14 октября, 11:19
С 11 по 13 октября на территории Республики прошли профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения и предотвращение аварийных ситуаций. И, как показала практика, работа у сотрудников ГИБДД была более, чем насыщенной. За три дня они составили свыше 3900 административных протоколов.
Особое внимание привлекли 210 водителей, которые решили, что алкоголь — это отличный «попутчик» за рулем. Из них 17 человек рискуют столкнуться с уголовной ответственностью за повторное нарушение.
Как ранее сообщал Mkset, водитель фургона «УАЗ Профи», находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнюю женщину.