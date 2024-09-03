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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Четыре автомобиля столкнулись в Башкирии

Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах

3 сентября 2024, 07:08
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Четыре автомобиля столкнулись в Башкирии

Авария произошла утром во вторник, 3 сентября, на региональной трассе, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Массовая авария случилась во вторник, 3 сентября, на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, недалеко от села Субханкулово в Башкирии. Там зафиксировано столкновение четырех автомобилей: ВАЗ (Нива), Lada Vesta и двух Lada Granta.

На место массовой аварии оперативно прибыли спасатели, которые занялись отключением аккумуляторов автомобилей и оказанием первой помощи пострадавшим. Потом пострадавших передали прибывшим на вызов медикам.

— В результате этого ДТП пострадали двое: мужчина и женщина, оба 1962 года рождения, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Теперь выясняется причина произошедшего. Не исключено, что авария стала результатом нарушения правил предоставления преимущества в движении при проезде перекрестка. Судя по фото, массовое ДТП произошло на Т-образном пересечении дрог.

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Напомним, ранее жители Башкирии заметили курьезную ситуацию в кювете: водитель уснул на двигателе, прикрывшись капотом. Видимо, зима близко…

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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