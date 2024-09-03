Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Массовая авария случилась во вторник, 3 сентября, на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, недалеко от села Субханкулово в Башкирии. Там зафиксировано столкновение четырех автомобилей: ВАЗ (Нива), Lada Vesta и двух Lada Granta.
На место массовой аварии оперативно прибыли спасатели, которые занялись отключением аккумуляторов автомобилей и оказанием первой помощи пострадавшим. Потом пострадавших передали прибывшим на вызов медикам.
— В результате этого ДТП пострадали двое: мужчина и женщина, оба 1962 года рождения, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Теперь выясняется причина произошедшего. Не исключено, что авария стала результатом нарушения правил предоставления преимущества в движении при проезде перекрестка. Судя по фото, массовое ДТП произошло на Т-образном пересечении дрог.
Напомним, ранее жители Башкирии заметили курьезную ситуацию в кювете: водитель уснул на двигателе, прикрывшись капотом. Видимо, зима близко…