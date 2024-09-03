Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах

Массовая авария случилась во вторник, 3 сентября, на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском районе, недалеко от села Субханкулово в Башкирии. Там зафиксировано столкновение четырех автомобилей: ВАЗ (Нива), Lada Vesta и двух Lada Granta.