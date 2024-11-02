Штормовая погода накроет Башкирию

Posted 2 ноября, 12:04
Published 2 ноября, 12:04
Modified 2 ноября, 12:07
Updated 2 ноября, 12:07
Согласно информации от Башкирского управления по гидрометеорологии с вечера 2 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 25-27 м/с. На следующий день, 3 ноября, Башкирию встретит облачная погода с осадками. Ночью выпадет мокрый снег с дождем, днем будет идти небольшой снежок. В некоторых районах Башкирии прогнозируют гололед на дорогах.
Температура в воскресенье, 3 ноября, будет составлять ночью и днем от +1 до -4°C. Ветер юго-западный с порывами днем 15-20 м/с, а ночью до 25-27 м/с. На дорогах будет плохая видимость с осадками до 500-1000 м, в дневное время до 2 км.
Метеорологи напоминают гражданам о мерах безопасности при сильном ветре и непогоде. При усилении порыва желательно ограничить выход на улицу, оставаясь дома или в других закрытых местах.
— Если вы застали бурю на улице нужно найти укрытие в ближайших подъездах или подземных сооружениях. Не стоит прятаться от ветра около стен, так как с крыши могут упасть неустойчивые материалы или другие объекты. Также не следует находить укрытия на автобусных остановках, у рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, — комментирует и.о председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.