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Posted 2 ноября, 12:04

Published 2 ноября, 12:04

Modified 2 ноября, 12:07

Updated 2 ноября, 12:07

Штормовая погода накроет Башкирию

Штормовая погода накроет Башкирию

2 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI.
Опасные погодные явления прогнозируются на территории региона, об этом сообщает в субботу, 2 ноября, прогноз от Башгидромета.

Согласно информации от Башкирского управления по гидрометеорологии с вечера 2 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 25-27 м/с. На следующий день, 3 ноября, Башкирию встретит облачная погода с осадками. Ночью выпадет мокрый снег с дождем, днем будет идти небольшой снежок. В некоторых районах Башкирии прогнозируют гололед на дорогах.

Температура в воскресенье, 3 ноября, будет составлять ночью и днем от +1 до -4°C. Ветер юго-западный с порывами днем 15-20 м/с, а ночью до 25-27 м/с. На дорогах будет плохая видимость с осадками до 500-1000 м, в дневное время до 2 км.

Метеорологи напоминают гражданам о мерах безопасности при сильном ветре и непогоде. При усилении порыва желательно ограничить выход на улицу, оставаясь дома или в других закрытых местах.

— Если вы застали бурю на улице нужно найти укрытие в ближайших подъездах или подземных сооружениях. Не стоит прятаться от ветра около стен, так как с крыши могут упасть неустойчивые материалы или другие объекты. Также не следует находить укрытия на автобусных остановках, у рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, — комментирует и.о председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
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