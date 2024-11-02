Штормовая погода накроет Башкирию

Температура в воскресенье, 3 ноября, будет составлять ночью и днем от +1 до -4°C. Ветер юго-западный с порывами днем 15-20 м/с, а ночью до 25-27 м/с. На дорогах будет плохая видимость с осадками до 500-1000 м, в дневное время до 2 км.