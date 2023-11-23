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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Уфе троллейбус развернулся на 180 градусов

В Уфе водительница троллейбуса совершил опасный маневр прямо на проезжей части

23 ноября 2023, 13:08
Фото: 1MI

В Уфе троллейбус развернулся на 180 градусов

Об этом сообщает телеканал UTV.

Сегодня, 23 ноября, троллейбус, двигавшийся по проспекту Октября в Уфе, на скорости резко затормозил, в результате маневра его развернуло на 180 градусов. Как выяснилось, водитель вынужден был это сделать в целях безопасности пассажиров — она увидела двух девочек, которые хотели перейти дорогу.

«Во избежании наезда водитель предприняла экстренное торможение одновременно подав звуковой сигнал. В условиях гололеда троллейбус развернуло на проезжей части. Девочки с места происшествия скрылись. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе Управления транспорта и связи Уфы.
#Общество#Видео#Электротранспорт#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов#Правила дорожного движения
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