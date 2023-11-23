В Уфе водительница троллейбуса совершил опасный маневр прямо на проезжей части

Сегодня, 23 ноября, троллейбус, двигавшийся по проспекту Октября в Уфе, на скорости резко затормозил, в результате маневра его развернуло на 180 градусов. Как выяснилось, водитель вынужден был это сделать в целях безопасности пассажиров — она увидела двух девочек, которые хотели перейти дорогу.