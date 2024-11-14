Новый год под угрозой: город в Башкирии закрывают на праздники

Posted 14 ноября, 06:59
Published 14 ноября, 06:59
Modified 14 ноября, 08:14
Updated 14 ноября, 08:14
Ограничение движения будет действовать до 27 января 2025 года. В этот период будет перекрыт въезд на площадь со стороны проспекта Ленина, улиц Горького, Салават-Батыра и Социалистической. Эти меры направлены на обеспечение безопасности горожан и создание комфортных условий для проведения праздничных мероприятий в канун Нового года.
Кроме того, органами местного самоуправления будет внесено изменение в схему движения пассажирских автобусов. Власти города призывают всех жителей и гостей Октябрьского с пониманием отнестись к озвученным временным ограничениям и планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать лишних неудобств.
Водителей транспортных средств также призывают проявлять внимательность на дорогах и соблюдать правила вежливости, чтобы минимизировать возможные затруднения в движении.