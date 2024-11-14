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Posted 14 ноября, 06:59

Published 14 ноября, 06:59

Modified 14 ноября, 08:14

Updated 14 ноября, 08:14

Город в Башкирии перекроют из-за Нового года

Новый год под угрозой: город в Башкирии закрывают на праздники

14 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.

Город в Башкирии перекроют из-за Нового года

С 18 ноября 2024 года площадь Ленина станет временно недоступной для автотранспорта в связи с подготовкой к празднованию Нового года и организации новогоднего городка, сообщил глава города Октябрьского Алексей Пальчинский в четверг, 14 ноября.

Ограничение движения будет действовать до 27 января 2025 года. В этот период будет перекрыт въезд на площадь со стороны проспекта Ленина, улиц Горького, Салават-Батыра и Социалистической. Эти меры направлены на обеспечение безопасности горожан и создание комфортных условий для проведения праздничных мероприятий в канун Нового года.

Кроме того, органами местного самоуправления будет внесено изменение в схему движения пассажирских автобусов. Власти города призывают всех жителей и гостей Октябрьского с пониманием отнестись к озвученным временным ограничениям и планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать лишних неудобств.

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Водителей транспортных средств также призывают проявлять внимательность на дорогах и соблюдать правила вежливости, чтобы минимизировать возможные затруднения в движении.

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