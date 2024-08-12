Военных лишили прав в Башкирии

Уфимский гарнизонный суд с начала августа 2024 года рассмотрел два уголовных дела в отношении военнослужащих, уличенных в грубом нарушении Правил дорожного движения. Как сообщает суд, людей в погонах поймали на пьяной езде. Каждый из военнослужащих был привлечен к отвественности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Отмечается, что ранее эти военные были лишены водительских прав или вовсе никогда их не имели.



Каждый из привлеченных к административной отвественности был наказан штрафом по ₽30 000. Постановления в отношении военнослужащих еще не вступили в законную силу — их можно обжаловать через Центральный окружной военный суд.



Напомним, ранее Mkset сообщал о том, стоит ли ждать в России второй волны мобилизации на фоне событий в Курской области.