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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Военных лишили прав в Башкирии

Военных лишили прав в Башкирии

12 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
Люди в погонах получили санкции за нарушение закона, сообщает Уфимский гарнизонный суд.

Уфимский гарнизонный суд с начала августа 2024 года рассмотрел два уголовных дела в отношении военнослужащих, уличенных в грубом нарушении Правил дорожного движения. Как сообщает суд, людей в погонах поймали на пьяной езде. Каждый из военнослужащих был привлечен к отвественности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Отмечается, что ранее эти военные были лишены водительских прав или вовсе никогда их не имели.

Каждый из привлеченных к административной отвественности был наказан штрафом по ₽30 000. Постановления в отношении военнослужащих еще не вступили в законную силу — их можно обжаловать через Центральный окружной военный суд.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, стоит ли ждать в России второй волны мобилизации на фоне событий в Курской области.

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