Пьяный лихач улетел в кювет в Уфе

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Published Сегодня, 10:01
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ДТП произошло на улице Испытателей в Кузнецовском затоне. 41-летний водитель, находясь за рулем «Лифана», не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель не пострадал, а автомобиль получил механические повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился в не трезвом состоянии. Проведенное освидетельствование показало, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 1.770 мг/л этанола. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в больнице.
В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Уфы напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и отказе от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.