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Пьяный лихач улетел в кювет в Уфе

Пьяный лихач улетел в кювет в Уфе

24 августа 2024, 10:01
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Вечером, 23 августа, в Уфе водитель автомобиля «Лифан», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

ДТП произошло на улице Испытателей в Кузнецовском затоне. 41-летний водитель, находясь за рулем «Лифана», не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель не пострадал, а автомобиль получил механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился в не трезвом состоянии. Проведенное освидетельствование показало, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 1.770 мг/л этанола. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в больнице.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Уфы напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и отказе от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Госавтоинспекция Уфы
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