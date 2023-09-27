Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Обучающиеся учебных заведений республики смогут изучить правила дорожного движения и получить водительское удостоверение после выпуска при условии, что их возраст достигает 18 лет. Такая возможность предоставляется благодаря модулю «Садись за руль», входящему в рамки образовательного проекта «Взлетай!». Инициатором его с 2019 года выступает глава Башкирии.
В рамках проекта школы должны заключить соответствующие соглашения с колледжами и автошколами, которые предоставляют для занятия со школьниками своих специалистов. Занятия проходят в свободное время, предполагается также практика.
Стоит отметить, что для обучающихся, оканчивающих школу с отличием, предусматриваются также скидки в 50%. Имеются льготы и для детей, проживающих либо в многодетной, либо в неполной семье.
С начала проекта обучение прошли почти 4000 старшеклассников. Об этом сообщает UTV со ссылкой на министерство образования.