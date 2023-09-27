Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом

Обучающиеся учебных заведений республики смогут изучить правила дорожного движения и получить водительское удостоверение после выпуска при условии, что их возраст достигает 18 лет. Такая возможность предоставляется благодаря модулю «Садись за руль», входящему в рамки образовательного проекта «Взлетай!». Инициатором его с 2019 года выступает глава Башкирии.