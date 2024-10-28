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Posted 28 октября, 07:22

Published 28 октября, 07:22

Modified 28 октября, 07:53

Updated 28 октября, 07:53

Дети Уфы стали главными героями акции

Дети Уфы стали главными героями акции

28 октября 2024, 07:22
Фото: 1MI
Для юных пешеходов столицы стартует акция «Внимание-дети», сообщил в своем телеграмм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в понедельник, 28 октября.

Дети стали чаще становиться участниками аварий или транспортных происшествий. Почти каждый день появляется новость, как ребенок попал в аварию вместе с родителями или переходил дорогу в неустановленном месте, попав под колеса машины. Только за 9 месяцев 2024 года в Башкирии было зафиксировано 365 ДТП с участием подростков до 16 лет, в котором погибли 9 детей, а 392 получили травмы.

— В понедельник, 28 октября, стартует масштабная акция для юных жителей Уфы «Внимание — дети!». Благодаря акции каждый ребенок столицы сможет узнать про безопасность на дороге и про правила дорожного движения, а также поучаствовать в различных мероприятиях, направленных на укрепления знаний, — отметил глава ГАИ Башкирии.

 

Акция продлится до 14 ноября 2024 года.

Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
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Госавтоинспекция в рамках акции хочет донести до каждого родителя и их детей, что безопасность на дороге очень важна. Чтобы предотвратить печальное происшествие на проезжей части, каждый ребенок должен обязательно иметь на видном участке одежды любой светоотражающий элемент. А если ребенок находится в машине вместе со своей семьей, водитель должен обязательно проконтролировать, чтобы маленький пассажир использовал ремень безопасности по назначению!

Ранее Mkset сообщил про третьеклассницу из Стерлитамака, которая перевела мошенникам деньги семьи.

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