Дети Уфы стали главными героями акции

Дети стали чаще становиться участниками аварий или транспортных происшествий. Почти каждый день появляется новость, как ребенок попал в аварию вместе с родителями или переходил дорогу в неустановленном месте, попав под колеса машины. Только за 9 месяцев 2024 года в Башкирии было зафиксировано 365 ДТП с участием подростков до 16 лет, в котором погибли 9 детей, а 392 получили травмы.