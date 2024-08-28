«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024



С 1 сентября 2024 года информация о размещении камер и перечень фиксируемых нарушений будут доступны в интернете. Все камеры обязаны иметь соответствующую сертификацию. Если нарушение будет зафиксировано камерой, которая не соответствует установленным стандартам, то штраф для водителей не будет применяться. То есть, если ГАИ не опубликовала в сети локации, то платить штраф не нужно. Однако закон не уточняет, на каком именно ресурсе и в какой срок будет размещена карта камер. Поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать все Правила дорожного движения. Это поможет не только сохранить ваши финансы, но прежде всего, защитить вашу жизнь и здоровье, а также безопасность других участников дорожного движения.



С осени решения об установке камер ГАИ будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Все эти моменты регламентированы федеральным законодательством, которое должен исполнять каждый регион.