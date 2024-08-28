«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024

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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Автомобильная аптечка комплектация 2024

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28 августа 2024, 15:13
Фото: berezino.by
Автомобильная аптечка комплектация 2024
С 1 сентября жизнь автомобилистов Башкирии изменится. В первый день осени в силу вступит серия нововведений. Как облегчить себе жизнь и не нарваться на штрафы — в материале Mkset.
Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: 1MI

Как изменится жизнь водителей 1 сентября



В первый день осени вступают в силу два важных для жизни автомобилистов нововведения. Первое касается комплектации автомобильной аптечки, второе — камер фиксации нарушения ПДД. А уже в октябре водителей Башкирии ждёт еще одна законодательная новинка — изменятся бланки оформления ДТП. Расскажем все подробности и поможем сделать всё правильно и не пугаться новшеств. Конечно, главная головная боль — это автомобильная аптечка, вернее, ее комплектация для 1 сентября 2024 года.

Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: rbk.ru

Старая автомобильная аптечка



Сегодня автомобильная аптечка первой медицинской помощи комплектуется следующим образом:

— футляр
— одноразовые медицинские маски (2 шт)
— медицинские перчатки (2 пары, минимальный размер М)
— устройство для проведения искусственного дыхания (1 шт)
— жгут для остановки кровотечения
— бинт (3 шт, 5 см х 10 м)
— бинт (3 шт, 7 м х 14 см)
— медицинские стерильные салфетки (2 уп, 16×13 см)
— рулонный лейкопластырь.

При необходимости каждый автовладелец дополняет ее набор часто используемыми медицинскими препаратами. Также многие комплектуют аптечку средствами для обработки ран. Да, йодом и зеленкой. Чаще всего в карандашах или маркерах. Потому что, например, пролить или разбить зеленку в дороге — не самое приятное развлечение. И в домашних условиях справить с такой бедой — задача со «звездочкой», а уж в пути или на месте ДТП — целое происшествие.

Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: 1MI

Автомобильная аптечка первой помощи в 2024 году



Главный вопрос автомобилистов: что же должно быть в новой аптечке первой медицинской помощи в машине по требованиям 2024 года. Обновленный перечень медицинских изделий и препаратов содержится в приказе Минздрава России. Перечислим минимальный перечень ее дополнения:

— устройство для проведения искусственного дыхания «рот в рот» (2 шт)

— изотермическое одеяло (1,6мх2,1 м)

— канцелярский набор: маркер, карандаш, блокнот А7, ножницы

— инструкция по оказанию первой помощи.

В принципе, можно дополнить имеющуюся аптечку необходимыми пунктами, и вопрос будет решен. Однако, стоит обратить внимание на сроки годности медикаментов и других средств, уже находящихся в аптечке. Тогда автомобильная аптечка будет верной комплектации для 2024 года.

Аптечки, сформированные до вступления в силу нового приказа, можно использовать до сентября 2027 года, при условии, что их срок годности не истек. На упаковке готовых аптечек указан срок действия. Обычно, не более пяти лет., но лучше посмотреть печать на футляре.

Правильное наполнение аптечки в автомобиле поможет избежать штрафа, который в 2024 году составляет 500 рублей. А сколько стоит новая автомобильная аптечка? Об этом расскажем далее.

Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: 1MI

Сколько стоит новая автомобильная аптечка

 

Укомплектованная по новым требованиям аптечка первой помощи для машины в 2024 году стоит около ₽600. Это мы выяснили, прошерстив массу маркетплейсов. Но не дешевле ли собрать новую аптечку на основе старой, доложив недостающее? Такой вариант мы тоже проверяли. Оказалось, что нет. Например, фильтр для искусственного дыхания или «спасательное» одеяло стоят около ₽200 каждый. За эти же деньги, примерно ₽240, можно купить мини-аптечку, достать из неё необходимое и положить в свою прежнюю.

При выборе автомобильной аптечки обратите внимание на комплектацию. Чаще всего за громким лозунгом «новый состав» — некомплект средств и устройств. Причем, не только в маркетплейсах, но и в аптеках. Интересно, что в аптеках фильтров для искусственного дыхания вообще невозможно найти.

Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: 1MI

Камеры на дорогах


С 1 сентября 2024 года информация о размещении камер и перечень фиксируемых нарушений будут доступны в интернете. Все камеры обязаны иметь соответствующую сертификацию. Если нарушение будет зафиксировано камерой, которая не соответствует установленным стандартам, то штраф для водителей не будет применяться. То есть, если ГАИ не опубликовала в сети локации, то платить штраф не нужно. Однако закон не уточняет, на каком именно ресурсе и в какой срок будет размещена карта камер. Поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать все Правила дорожного движения. Это поможет не только сохранить ваши финансы, но прежде всего, защитить вашу жизнь и здоровье, а также безопасность других участников дорожного движения.

С осени решения об установке камер ГАИ будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Все эти моменты регламентированы федеральным законодательством, которое должен исполнять каждый регион.

Автомобильная аптечка комплектация 2024Автомобильная аптечка комплектация 2024
Автомобильная аптечка комплектация 2024
Фото: 1MI

QR-код на бланке ДТП



Это нововведение не сентября, оно вступит в силу 1 октября 2024 года. С 1 октября 2024 года на бланке извещения о ДТП появится специальный QR-код.

Данный код перенаправляет пользователей на сайт «Госуслуг», где доступны следующие функции:

— получить информацию о процедуре регистрации аварии по европротоколу без необходимости участия ГИБДД;

— скачать мобильное приложение для оформления документов по ДТП;

— подать заявление на возмещение убытков без обращения в страховую компанию через соответствующий сервис.

Кроме того, в новые правила ОСАГО добавили важные сведения для автовладельцев: в частности, какие документы необходимы для получения страхового полиса, что делать в случае наступления страхового случая и как правильно разрешить ситуацию с ДТП.

Как и ранее, страховщики будут предоставлять бланк с правилами водителям при подписании договора.

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