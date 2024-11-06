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Мэрия Уфы

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Ноябрь
В Уфе выпало 28 см снега
6 ноября, 18:27
Октябрь
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
24 октября, 08:06
Сентябрь
Дорогая дорога рассыпается в Уфе
29 сентября, 09:57
В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000
8 сентября, 15:12
В Уфе разложат вафли
2 сентября, 11:02
Август
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
В Уфе предлагают зарплату ₽315 000
25 августа, 18:30
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа, 17:25
Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строители
6 августа, 09:22
Июль
В Уфе ограничат проезд из-за строительства подземного паркинга
26 июля, 15:28
Июнь
Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы
10 июня, 15:04
Май
Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом
30 мая, 11:34
Главой района Уфы стал Хамитов
О назначении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал ему успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы.
21 мая, 07:24
Главой потребрынка Уфы стал промышленник
В кресле начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей — новый человек.
20 мая, 11:05

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