В Уфе ограничат проезд из-за строительства подземного паркинга

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Улица Армавирская будет недоступна для проезда на автомобиле до средины августа. Ограничения на проезд, введенные из-за строительства подземного паркинга, продлятся до 15 августа.
В частности, в указанный период автомобилисты не смогут свободно воспользоваться участком проезжей части напротив дома № 8 по улице Генерала Рыленко.
Напомним, ранее Минтранс Башкирии заявил, что движение всех транспортных средств на участке автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск приостанавливается в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями.