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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:40

В Уфе ограничат проезд из-за строительства подземного паркинга

В Уфе ограничат проезд из-за строительства подземного паркинга

26 июля 2024, 15:28
Фото: 1MI
Ограничения на участке улицы Генерала Рыленко продлятся до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Улица Армавирская будет недоступна для проезда на автомобиле до средины августа. Ограничения на проезд, введенные из-за строительства подземного паркинга, продлятся до 15 августа.

В частности, в указанный период автомобилисты не смогут свободно воспользоваться участком проезжей части напротив дома № 8 по улице Генерала Рыленко.

Напомним, ранее Минтранс Башкирии заявил, что движение всех транспортных средств на участке автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск приостанавливается в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

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