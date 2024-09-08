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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000

В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000

8 сентября 2024, 15:12
Фото: 1MI
Список лучших вакансий опубликовала администрация города в воскресенье, 8 сентября.

Так, на первом месте в рейтинге оказалась должность инженера по наладке и испытаниям — на ней можно зарабатывать от ₽180 тысяч. Менеджеру по продажам в столице Башкирии готовы платить от ₽110 тысяч. От ₽100 тысяч предлагают соикателям на месте водителя-курьера. Ещё на одной аналогичной вакансии ищут согласных на зарплату в ₽90 тысяч. Кроме того, ₽87-97 тысяч работодатель предлагает ведущим экспертам, ₽82 тысячи — детскому урологу-андрологу.

Лучшими работодателями мэрия Уфы назвала завод «ОДК-УМПО», «Дортрансстрой» и МУП УИТ городского округа столицы.

Ранее Mkset рассказывал о прибыльной вакансии от Минпрома Республики Башкортостан.

Башкирии ищут нового топ-менеджера
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