В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000

Так, на первом месте в рейтинге оказалась должность инженера по наладке и испытаниям — на ней можно зарабатывать от ₽180 тысяч. Менеджеру по продажам в столице Башкирии готовы платить от ₽110 тысяч. От ₽100 тысяч предлагают соикателям на месте водителя-курьера. Ещё на одной аналогичной вакансии ищут согласных на зарплату в ₽90 тысяч. Кроме того, ₽87-97 тысяч работодатель предлагает ведущим экспертам, ₽82 тысячи — детскому урологу-андрологу.