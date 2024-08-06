Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строители

Заседание Ассоциации застройщиков Башкирии состоялось в преддверии Дня строителя в начале августа 2024 года. Эксперты отрасли обсудили сложившуюся ситуацию на рынке и перспективы развития сферы строительства в Башкортостане. Так, на заседании прозвучало амбициозное заявление строить в Уфе небоскрёбы. Один из бизнесменов отметил, что существующие технологии позволяют построить в Уфе жилые дома высотностью от 50 этажей. Конкретной локации и подробностей проекта озвучено не было.



Напомним, что на август 2024 года самым высоким жилым зданием Уфы является Идель Тауэр. Первоначально высотка должна была иметь 42 этажа, но возведен только 31. Стройка была начата в 2016 году и завершилась в течение двух лет. Высота здания — 102,3 метра. Она является частью жилого комплекса «Четыре сезона» на проспекте Октября в Уфе.



Отметим, что летом 2024 года мэрия Уфы приступила к обновлению Генерального плана города. В программный документ должны включить все планы по строительству на ближайшие 20 лет. В том числе, там планируют учесть перспективы развития рынка жилья Уфы в концепции комплексного развития территории. То есть под снос будет уходить ветхий фонд, а на этот участок будут «сажать» новые здания после обновления коммунальной инфраструктуры. Под КРТ могут пустить до 20 000 квадратных метров уже и сегодня жилой зоны в Уфе и Башкирии.