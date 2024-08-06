mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строители

Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строители

6 августа 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Возможность строительства в региональном центре высотных зданий от 50 этажей обсудили эксперты отрасли, сообщает региональная Ассоциация застройщиков РБ.

Заседание Ассоциации застройщиков Башкирии состоялось в преддверии Дня строителя в начале августа 2024 года. Эксперты отрасли обсудили сложившуюся ситуацию на рынке и перспективы развития сферы строительства в Башкортостане. Так, на заседании прозвучало амбициозное заявление строить в Уфе небоскрёбы. Один из бизнесменов отметил, что существующие технологии позволяют построить в Уфе жилые дома высотностью от 50 этажей. Конкретной локации и подробностей проекта озвучено не было.

Напомним, что на август 2024 года самым высоким жилым зданием Уфы является Идель Тауэр. Первоначально высотка должна была иметь 42 этажа, но возведен только 31. Стройка была начата в 2016 году и завершилась в течение двух лет. Высота здания — 102,3 метра. Она является частью жилого комплекса «Четыре сезона» на проспекте Октября в Уфе.

Отметим, что летом 2024 года мэрия Уфы приступила к обновлению Генерального плана города. В программный документ должны включить все планы по строительству на ближайшие 20 лет. В том числе, там планируют учесть перспективы развития рынка жилья Уфы в концепции комплексного развития территории. То есть под снос будет уходить ветхий фонд, а на этот участок будут «сажать» новые здания после обновления коммунальной инфраструктуры. Под КРТ могут пустить до 20 000 квадратных метров уже и сегодня жилой зоны в Уфе и Башкирии.

Читайте также:
Дроны на СВО будут бить оружием из БашкирииВ Башкирии осудили похитителей железной дорогиПотоп в Уфе — помощь терпящим бедствие
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Жилые дома#Рынок жилья#Мэрия Уфы#Коммунальная инфраструктура#Небоскрёбы#Идель Тауэр#Генеральный план города#Комплексное развитие территории
Подпишитесь
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
Вчера, 17:33
Видео. Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*
Сегодня, 05:22
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
Сегодня, 06:17
Радий Хабиров поделился радостной новостью
Сегодня, 06:54
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Сегодня, 07:04
День трезвости перенесли в Башкирии
Сегодня, 07:14