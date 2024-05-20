Главой потребрынка Уфы стал промышленник

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Начальником Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Уфы назначен Аскар Батталов, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Мэрия столицы Республики Башкортостан рассказала о новом начальнике.
Аскар Батталов — уроженец Уфы, он родился в 1987 году. На родине учился по специальности «Нефтегазовое дело» в уфимском государственном нефтяном техническом университете. Работать начал в 2008 году, в 19 лет. В течение 11 лет трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях.
Потом пошел по карьерной лестнице чиновника. В трудовой книжке Аскара Батталова значатся такие должности, как первый замглавы администрации Демского района Уфы, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города в мэрии Уфы и исполнительный директор инновационно-производственного центра.