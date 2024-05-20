mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Главой потребрынка Уфы стал промышленник

20 мая 2024, 11:05
Фото: пресс-служба администрации Уфы
В кресле начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей — новый человек.

Начальником Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Уфы назначен Аскар Батталов, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Мэрия столицы Республики Башкортостан рассказала о новом начальнике.

Аскар Батталов — уроженец Уфы, он родился в 1987 году. На родине учился по специальности «Нефтегазовое дело» в уфимском государственном нефтяном техническом университете. Работать начал в 2008 году, в 19 лет. В течение 11 лет трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях.

Потом пошел по карьерной лестнице чиновника. В трудовой книжке Аскара Батталова значатся такие должности, как первый замглавы администрации Демского района Уфы, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города в мэрии Уфы и исполнительный директор инновационно-производственного центра.

#Юлия Литвиненко#Политика#Башкортостан#Чиновник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Администрация#Мэрия Уфы
Подпишитесь
Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме
Сегодня, 08:19
Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом
Сегодня, 11:26
В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей
Сегодня, 10:57
43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии
Сегодня, 10:55
Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов
Сегодня, 10:42
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
Сегодня, 13:44
"