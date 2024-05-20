Главой потребрынка Уфы стал промышленник

Аскар Батталов — уроженец Уфы, он родился в 1987 году. На родине учился по специальности «Нефтегазовое дело» в уфимском государственном нефтяном техническом университете. Работать начал в 2008 году, в 19 лет. В течение 11 лет трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях.