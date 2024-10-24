Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу

С 23 октября 2024 года в 20:00 движение по Шашкинскому мосту в Уфе, который соединяет важные районы города, было приостановлено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Закрытие моста продлится до 24 ноября 2024 года, и это вызвало бурную реакцию уфимцев, которые начали активно обсуждать ситуацию в чате мэрии Уфы.