Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу

Posted 24 октября, 08:06
Published 24 октября, 08:06
Modified 24 октября, 08:47
Updated 24 октября, 08:47
С 23 октября 2024 года в 20:00 движение по Шашкинскому мосту в Уфе, который соединяет важные районы города, было приостановлено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Закрытие моста продлится до 24 ноября 2024 года, и это вызвало бурную реакцию уфимцев, которые начали активно обсуждать ситуацию в чате мэрии Уфы.
Одна из жительниц города выразила недоумение по поводу недостаточной информации об альтернативных маршрутах.
— Неужели не могут сотрудники отдела транспорта администрации проехать самим 1-2 дня по такому маршруту из деревни в Шакшу, затем электричкой, затем автобусом хотя б до «Умпо 2» или со станции «Черниковка», затем автобусом в Сипайлово, например. Чтобы было понятно, что делать, — комментирует уфимка в соцсетях.
На фоне увеличившегося пассажиропотока один из пользователей отметил, что утром на станции Спортивная проход через турникеты занял целых 10 минут.
— Возможно, стоит держать турникеты открытыми в часы пик? — задался вопросом мужчина.
Также он добавил о сложностях при пересадке на городской транспорт: «Трамвай битком набит людьми, автобусы либо не останавливаются, либо проезжают дальше из-за переполненности». По данным UTV, также наблюдалось, как некоторые уфимцы перебегали через железнодорожные пути под товарными составами в попытках успеть на электричку.
В ответ на запросы граждан мэрия Уфы сообщила о назначении дополнительных пригородных поездов для улучшения транспортной доступности на время закрытия моста.
— Так, в будние дни в ежедневное обращение назначаются следующие дополнительные пригородные поезда: №6436 «Дёма» (отпр.: 06:01 ч.) — «Иглино» (приб.: 06:59 ч.); №6438 «Дёма» (отпр.: 17:45 ч.) — «Шакша» (приб.: 18:30 ч.); №6437 «Шакша» (отпр.: 19:00 ч.) — «Дёма» (приб.: 19:44 ч.). Также будут продлены маршруты ряда пригородных поездов. Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», — комментируют в администрации Уфы.
Напомним, что уфимцы также могут воспользоваться речным паромом на переправе «Князево» или объехать затрудненные участки по трассе М-5, Нагаевскому шоссе, Оренбургскому тракту и Восточному выезду.