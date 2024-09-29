Дорогая дорога рассыпается в Уфе

Общественники из «Народного фронта» имеют массу вопросов к администрации Уфы из-за крошащегося гранита в сквера имени Мустая Карима. Не так давно там провели ремонт. В ходе обновления прогулочной зоны было заменено покрытие пешеходного тротуара. На эту цель потратили ₽2,6 млн рублей. Казалось бы, гранит должен прослужить очень долго. Но что-то пошло не так. Например, активист ОНФ в Башкирии легко поднимает уже отставшие плиты гранита от поверхности. Да и сами плитки пешеходной дорожки крошатся. Возникает сомнение, что уфимцы ходят именно по граниту, а не по более дешевому и менее долговечному покрытию.