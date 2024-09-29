Дорогая дорога рассыпается в Уфе

Posted 29 сентября, 09:57
Published 29 сентября, 09:57
Modified 29 сентября, 09:59
Updated 29 сентября, 09:59
Общественники из «Народного фронта» имеют массу вопросов к администрации Уфы из-за крошащегося гранита в сквера имени Мустая Карима. Не так давно там провели ремонт. В ходе обновления прогулочной зоны было заменено покрытие пешеходного тротуара. На эту цель потратили ₽2,6 млн рублей. Казалось бы, гранит должен прослужить очень долго. Но что-то пошло не так. Например, активист ОНФ в Башкирии легко поднимает уже отставшие плиты гранита от поверхности. Да и сами плитки пешеходной дорожки крошатся. Возникает сомнение, что уфимцы ходят именно по граниту, а не по более дешевому и менее долговечному покрытию.
— Почему материал, срок службы которого составляет десятки лет, начал приходить в негодность через пять лет? И в какие сроки тротуар будет приведен в порядок? — все эти вопросы активисты «Народного фронта» адресовали мэрии Уфы в своем открытом обращении в Telegram-канале.
Заметим, что обычно срок гарантии подрядчика на такое благоустройство не превышает пяти лет. В таком случае, администрации Уфы придется или доказывать в суде халтуру со стороны подрядчика и добиваться исправления косяков за его счет, или искать деньги на новый ремонт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]