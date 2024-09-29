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Posted 29 сентября, 09:57

Published 29 сентября, 09:57

Modified 29 сентября, 09:59

Updated 29 сентября, 09:59

Дорогая дорога рассыпается в Уфе

Дорогая дорога рассыпается в Уфе

29 сентября 2024, 09:57
Фото: ОНФ РБ
Сюжет
Башкирия
На обновление покрытия пешеходной дорожки было потрачено почти ₽3 млн, но она уже пришла в негодность, заметили активисты «Народного фронта».

Общественники из «Народного фронта» имеют массу вопросов к администрации Уфы из-за крошащегося гранита в сквера имени Мустая Карима. Не так давно там провели ремонт. В ходе обновления прогулочной зоны было заменено покрытие пешеходного тротуара. На эту цель потратили ₽2,6 млн рублей. Казалось бы, гранит должен прослужить очень долго. Но что-то пошло не так. Например, активист ОНФ в Башкирии легко поднимает уже отставшие плиты гранита от поверхности. Да и сами плитки пешеходной дорожки крошатся. Возникает сомнение, что уфимцы ходят именно по граниту, а не по более дешевому и менее долговечному покрытию.

— Почему материал, срок службы которого составляет десятки лет, начал приходить в негодность через пять лет? И в какие сроки тротуар будет приведен в порядок? — все эти вопросы активисты «Народного фронта» адресовали мэрии Уфы в своем открытом обращении в Telegram-канале.

Заметим, что обычно срок гарантии подрядчика на такое благоустройство не превышает пяти лет. В таком случае, администрации Уфы придется или доказывать в суде халтуру со стороны подрядчика и добиваться исправления косяков за его счет, или искать деньги на новый ремонт.

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