Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы

Аналогичные ситуации с электротранспортом происходили в Уфе и ранее. К примеру, летои прошлого года, когда трамвай сошел с рельсов в уфимской Черниковке. Примечательно, что тогда внимание пользователей привлек «новый» трамвай, который передали башкирской столицы власти Москвы.