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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы

Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы

10 июня 2024, 15:04
Фото: mkset.ru
Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы.

В микрорайоне Черниковка с рельсов сошел трамвай. На место происшествия направлены сотрудники аварийных служб, сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы.

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Причину произошедшего позднее установят специалисты.

Напомним, трамвай сошел с рельсов рядом с остановкой. «Кремлевская» в Калининском районе Уфы.

Аналогичные ситуации с электротранспортом происходили в Уфе и ранее. К примеру, летои прошлого года, когда трамвай сошел с рельсов в уфимской Черниковке. Примечательно, что тогда внимание пользователей привлек «новый» трамвай, который передали башкирской столицы власти Москвы.

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