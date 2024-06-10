Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В микрорайоне Черниковка с рельсов сошел трамвай. На место происшествия направлены сотрудники аварийных служб, сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы.
Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Причину произошедшего позднее установят специалисты.
Напомним, трамвай сошел с рельсов рядом с остановкой. «Кремлевская» в Калининском районе Уфы.
Аналогичные ситуации с электротранспортом происходили в Уфе и ранее. К примеру, летои прошлого года, когда трамвай сошел с рельсов в уфимской Черниковке. Примечательно, что тогда внимание пользователей привлек «новый» трамвай, который передали башкирской столицы власти Москвы.