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Posted 12 ноября, 16:17

Published 12 ноября, 16:17

Modified 12 ноября, 18:54

Updated 12 ноября, 18:54

Обвал грунта в Уфе не устранят до 2025 года

Уфа сползает

12 ноября 2024, 16:17
Фото: мэрия Уфы.

Обвал грунта в Уфе не устранят до 2025 года

Власти столицы Башкирии отчитались о ходе ликвидации последствий обвала грунта — публикацию на ресурсах мэрии разместили во вторник, 12 ноября.

Напомним, ЧП случилось в Уфе ещё в апреле 2024 года. Земля сползла в жилой застройке недалеко от Монумента Дружбы — по улице Коллективной.

Как указали власти Уфы, к ноябрю 2024 года были проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация по укреплению склона. Сами работы мэрия обещает завершить к концу 2024 года — подрядчику предстоит установить вдоль оврага два ряда армирующих элементов диаметром в 0,6 см.

Вандалы терроризируют Уфу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестные осквернили стенды с портретами героев-военнослужащих и спасателей. Ответственных за акт вандализма ищет полиция.

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