Уфа сползает

Posted 12 ноября, 16:17
Published 12 ноября, 16:17
Modified 12 ноября, 18:54
Updated 12 ноября, 18:54
Напомним, ЧП случилось в Уфе ещё в апреле 2024 года. Земля сползла в жилой застройке недалеко от Монумента Дружбы — по улице Коллективной.
Как указали власти Уфы, к ноябрю 2024 года были проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация по укреплению склона. Сами работы мэрия обещает завершить к концу 2024 года — подрядчику предстоит установить вдоль оврага два ряда армирующих элементов диаметром в 0,6 см.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестные осквернили стенды с портретами героев-военнослужащих и спасателей. Ответственных за акт вандализма ищет полиция.