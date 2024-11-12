Уфа сползает

Как указали власти Уфы, к ноябрю 2024 года были проведены инженерные изыскания и разработана проектная документация по укреплению склона. Сами работы мэрия обещает завершить к концу 2024 года — подрядчику предстоит установить вдоль оврага два ряда армирующих элементов диаметром в 0,6 см.