Главой района Уфы стал Хамитов

Примечательно, что на недавнем оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал Хамитова за медленные темпы ямочного ремонта. В частности, мэр обратил внимание на ремонт дорожного полотна в Советском районе, где по его данным было отремонтировано всего 377 кв. м из 2,5 тысяч кв. м. дорог.