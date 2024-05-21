Главой района Уфы стал Хамитов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Рустем Хамитов стал главой администрации Орджоникидзевского района Уфы. Ранее он течение пяти лет (с 2019 по 2024 год) занимал должность руководителя управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии города.
Рустем Наильевич Хамитов получил образование в УГНТУ, также является выпускником БАГСУ. Работал в сфере дорожного строительства.
Примечательно, что на недавнем оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал Хамитова за медленные темпы ямочного ремонта. В частности, мэр обратил внимание на ремонт дорожного полотна в Советском районе, где по его данным было отремонтировано всего 377 кв. м из 2,5 тысяч кв. м. дорог.
Ранее Хамитов также оказался в числе чиновников, которые получили выговор от Ратмира Мавлиева за некачественную уборку улиц от снега.
Напомним, ровно неделю назад, во вторник, 14 мая, о своем уходе с поста руководителя районной администрации объявил Альберт Маликов. На этой должности он провел меньше года.