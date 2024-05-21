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Мэр Уфы представил нового подчиненного

Главой района Уфы стал Хамитов

21 мая 2024, 07:24
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Мэр Уфы представил нового подчиненного

О назначении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал ему успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы.

Рустем Хамитов стал главой администрации Орджоникидзевского района Уфы. Ранее он течение пяти лет (с 2019 по 2024 год) занимал должность руководителя управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии города.

Рустем Наильевич Хамитов получил образование в УГНТУ, также является выпускником БАГСУ. Работал в сфере дорожного строительства.

Примечательно, что на недавнем оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал Хамитова за медленные темпы ямочного ремонта. В частности, мэр обратил внимание на ремонт дорожного полотна в Советском районе, где по его данным было отремонтировано всего 377 кв. м из 2,5 тысяч кв. м. дорог.

Ранее Хамитов также оказался в числе чиновников, которые получили выговор от Ратмира Мавлиева за некачественную уборку улиц от снега.

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Напомним, ровно неделю назад, во вторник, 14 мая, о своем уходе с поста руководителя районной администрации объявил Альберт Маликов. На этой должности он провел меньше года.

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