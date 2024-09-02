В Уфе разложат вафли

В городе активно продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры, и в ближайшее время горожане увидят новую вафельную разметку на перекрестках. Эта желтая разметка под номером 1.26 обозначает участки, на которые запрещается выезжать, если в пути образовался затор, что помогает избежать создания препятствий для движения транспортных средств в поперечном направлении. Данную разметку уже нанесли на пересечении улиц Достоевского и Ленина.