В Уфе разложат вафли

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В городе активно продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры, и в ближайшее время горожане увидят новую вафельную разметку на перекрестках. Эта желтая разметка под номером 1.26 обозначает участки, на которые запрещается выезжать, если в пути образовался затор, что помогает избежать создания препятствий для движения транспортных средств в поперечном направлении. Данную разметку уже нанесли на пересечении улиц Достоевского и Ленина.
Согласно плану, вафельную разметку нанесут еще на трех ключевых перекрестках города. Работы будут проводиться с 22:00 3 сентября до 6:00 4 сентября, что позволит минимизировать неудобства для водителей. В это время будет закрыт проезд на следующих пересечениях:
Мэрия Уфы призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки с учетом предстоящих ограничений.