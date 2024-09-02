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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Уфе разложат вафли

В Уфе разложат вафли

2 сентября 2024, 11:02
Фото: Мэрия Уфы
В связи с нанесением яркой дорожной разметки будут перекрыты некоторые дороги, сообщает мэрия Уфы.

В городе активно продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры, и в ближайшее время горожане увидят новую вафельную разметку на перекрестках. Эта желтая разметка под номером 1.26 обозначает участки, на которые запрещается выезжать, если в пути образовался затор, что помогает избежать создания препятствий для движения транспортных средств в поперечном направлении. Данную разметку уже нанесли на пересечении улиц Достоевского и Ленина.

Согласно плану, вафельную разметку нанесут еще на трех ключевых перекрестках города. Работы будут проводиться с 22:00 3 сентября до 6:00 4 сентября, что позволит минимизировать неудобства для водителей. В это время будет закрыт проезд на следующих пересечениях:

— ул. Заки Валиди и Советская

— ул. Заки Валиди и Карла Маркса

— ул. Заки Валиди и Аксакова

Мэрия Уфы призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки с учетом предстоящих ограничений.

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