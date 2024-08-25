В Уфе предлагают зарплату ₽315 000

Самым ценным кадром в Уфе к концу августа 2024 года оказался кабельщик-монтажник, сообщает интерактивный портал службы занятости Башкирии. Электромонтажнику такого профиля в Уфе обещают платить от ₽105 000 до ₽315 000. Сразу десятерым сварщикам готовы отдавать ежемесячно от ₽150 000 до ₽220 000. Топ-3 самых доходных вакансий в Уфе в текущем рейтинге замыкает водитель: обещанное ежемесячное вознаграждение от ₽140 000 до ₽200 000. Отметим, что все профессии в топ-10 — рабочие специальности, связанные с реальным сектором экономики, а также не требующие наличия высшего профильного образования.



Свой традиционный топ вакансий в воскресенье, 25 августа, опубликовала и мэрия Уфы. В списке разыскиваемых организациями профессионалов — от менеджера до геолога. Им обещают зарплату от ₽30 000 до ₽100 000. Кроме геолога, все вакансии в списке топа работодателей Уфы тоже не предполагают вузовского диплома. Список подобрали специалисты Центра занятости населения Уфы.



Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что при устройстве на работу в Башкирии можно получить «подъемные» — до ₽60 000. Для претензий на такую премию за трудолюбие нужно собрать небольшой пакет документов.