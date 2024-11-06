В Уфе выпало 28 см снега

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подвел итоги обрушившейся на город непогоды, спутавшей карты дорожникам, коммунальщикам и горожанам в среду, 6 ноября. Как сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер, за сутки на Уфу выпала почти треть месячной норма осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 28 см. При этом в ноябре обычно в Уфе выпадает 98 см.