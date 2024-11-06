В Уфе выпало 28 см снега

Posted 6 ноября, 18:27
Published 6 ноября, 18:27
Modified 6 ноября, 18:31
Updated 6 ноября, 18:31
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подвел итоги обрушившейся на город непогоды, спутавшей карты дорожникам, коммунальщикам и горожанам в среду, 6 ноября. Как сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер, за сутки на Уфу выпала почти треть месячной норма осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 28 см. При этом в ноябре обычно в Уфе выпадает 98 см.
— За сутки выпало более 28 см снега. Это треть месячной нормы осадков. Сейчас на линии ночная смена коммунальных служб. Работаем, продолжаем борьбу с последствиями снегопада, — отчитался перед уфимцами Ратмир Мавлиев.
Ранее он потребовал от подчиненных максимальной мобилизации сил и средств на борьбу с капризами природы. Прогнозы погоды не обнадеживают: снег не намерен прекращаться в ближайшее время.
Интересно, что ранее своими измерениями поделились синоптики «Башгидромета». Метеорологи утром в среду насчитали в Уфе снежный покров в 7 см, или 23% от месячной нормы ноября. Башкирию местами накрыло снежное покрывало высотой в 22 см.
Мэрия Уфы выступила с обращением к горожанам: их просят не стесняться и не замалчивать претензии к уборке снега, а сообщать о проблемах через интерактивный сервис.