Уфимцы против стройки человейника вместо леса

Уфимцы против новостроек вместо леса

Комментарии под постом в телеграм-канале мэра Уфы Ратмира Мавлиева, по традиции, превратились в жалобную книгу для горожан. На этот раз местный житель требует отменить вырубку леса ради строительства нового ЖК во вторник, 19 ноября.