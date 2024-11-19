Уфимцы против стройки человейника вместо леса

Posted 19 ноября, 07:02
Published 19 ноября, 07:02
Modified 19 ноября, 07:12
Updated 19 ноября, 07:12
Напомним, что власти Башкортостана решили порадовать нас новыми многоэтажками и дали добро на застройку квартала у «восемнадцатой» больницы. Речь идет о 13,04 гектарах земли, окруженных живописным лесом. Вместо спокойного зеленого уголка уфимцы получим очередной жилой комплекс.
Разрабатывать эту красоту возьмётся «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Видимо, у них есть какая-то особая любовь к многоэтажкам, которую местные жители просто не понимают.
Однако наш народ не так прост. В комментариях к посту мэра Ратмира Мавлиева уфимцы активно пишут, что не хотят «жилищного счастья» на месте леса.
«Местные будут сильно бастовать против этого строительства», — скромно напоминают люди.
Кто победит в бою между жаждущими каменных джунглей чиновниками и мечтающих о лесном спокойствии горожанами, покажет время.