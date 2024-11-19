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Posted 19 ноября, 07:02

Published 19 ноября, 07:02

Modified 19 ноября, 07:12

Updated 19 ноября, 07:12

Уфимцы против новостроек вместо леса

Уфимцы против стройки человейника вместо леса

19 ноября 2024, 07:02
Фото: 1MI.

Уфимцы против новостроек вместо леса

Комментарии под постом в телеграм-канале мэра Уфы Ратмира Мавлиева, по традиции, превратились в жалобную книгу для горожан. На этот раз местный житель требует отменить вырубку леса ради строительства нового ЖК во вторник, 19 ноября.

Напомним, что власти Башкортостана решили порадовать нас новыми многоэтажками и дали добро на застройку квартала у «восемнадцатой» больницы. Речь идет о 13,04 гектарах земли, окруженных живописным лесом. Вместо спокойного зеленого уголка уфимцы получим очередной жилой комплекс.

Разрабатывать эту красоту возьмётся «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Видимо, у них есть какая-то особая любовь к многоэтажкам, которую местные жители просто не понимают.

Однако наш народ не так прост. В комментариях к посту мэра Ратмира Мавлиева уфимцы активно пишут, что не хотят «жилищного счастья» на месте леса.

«Местные будут сильно бастовать против этого строительства», — скромно напоминают люди.

Кто победит в бою между жаждущими каменных джунглей чиновниками и мечтающих о лесном спокойствии горожанами, покажет время.

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