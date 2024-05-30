Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В уфимском Инорсе продолжаются работы по благоустройству озера Теплого. В мэрии подчеркивают, что его процесс обновления приозерных территорий проходил в несколько этапов. Работы планируется завершить в срок до 10 июня — спустя десять дней с момента открытия пляжного сезона.
Не так давно жители микрорайона обратили внимание на обустраиваемую близ озера мангальную зону. В частности, сейчас прокладываются дорожки, ведётся устройство габионов (объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками — прим. Mkset), из которых будут состоять сами мангалы. Их использование планируют сделать бесплатным.
Работы по благоустройству объекта стартовали еще в 2022 году. На территории водного объекта обустроили наружное освещение, системы видеонаблюдения, детскую и спортивную площадки, скейт-парк, велопарковки, точки общепита. Наряду с этим проведены мероприятия по укладке тротуаров из каменной плитки, покрытий из асфальтобетона, установке малых архитектурных форм, а также скамеек и урн. Проведено озеленение участка. В 2023 году
В настоящее время продолжаются работы по установке малых архитектурных форм, по ограждению лестниц, установке скамеек и урн.