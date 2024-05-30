Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом

Работы по благоустройству объекта стартовали еще в 2022 году. На территории водного объекта обустроили наружное освещение, системы видеонаблюдения, детскую и спортивную площадки, скейт-парк, велопарковки, точки общепита. Наряду с этим проведены мероприятия по укладке тротуаров из каменной плитки, покрытий из асфальтобетона, установке малых архитектурных форм, а также скамеек и урн. Проведено озеленение участка. В 2023 году