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Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом

Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом

30 мая 2024, 11:34
Фото: 1MI
Mkset рассказали, как продвигается благоустройство озера «Теплое» в Инорсе. Жители Уфы смогут жарить мясо с видом на искусственную гавань, сообщили в пресс-службе администрации столицы Башкирии.

В уфимском Инорсе продолжаются работы по благоустройству озера Теплого. В мэрии подчеркивают, что его процесс обновления приозерных территорий проходил в несколько этапов. Работы планируется завершить в срок до 10 июня — спустя десять дней с момента открытия пляжного сезона.

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Не так давно жители микрорайона обратили внимание на обустраиваемую близ озера мангальную зону. В частности, сейчас прокладываются дорожки, ведётся устройство габионов (объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками — прим. Mkset), из которых будут состоять сами мангалы. Их использование планируют сделать бесплатным.

Работы по благоустройству объекта стартовали еще в 2022 году. На территории водного объекта обустроили наружное освещение, системы видеонаблюдения, детскую и спортивную площадки, скейт-парк, велопарковки, точки общепита. Наряду с этим проведены мероприятия по укладке тротуаров из каменной плитки, покрытий из асфальтобетона, установке малых архитектурных форм, а также скамеек и урн. Проведено озеленение участка. В 2023 году

В настоящее время продолжаются работы по установке малых архитектурных форм, по ограждению лестниц, установке скамеек и урн.

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