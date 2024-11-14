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Белебеевский район

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2024
Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда
14 ноября, 10:00
Юноши из Башкирии уходят в армию
22 октября, 06:32
Человек-паук эпично опозорился в Башкирии
25 сентября, 16:34
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября, 06:41
Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии
29 августа, 16:11
Смертельная зараза оставила Башкирию
19 августа, 14:35
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
Иномарку за ₽2,3 млн отобрали у жителя Башкирии
30 июля, 10:21
В Башкирии моментально украли благоустройство
В Белебеевском районе Республики Башкортостан произошел неприятный инцидент, который вызвал возмущение местных жителей, сообщает глава администрации района.
23 июля, 07:36
Ливень утопил две машины в Башкирии
Сильные осадки размыли дорогу, а транспорт не смог осилить объезд, сообщают в соцсетях местные жители.
24 июня, 12:56
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Принять участие в аукционе можно через электронную площадку «РТС-тендер». Заявки на участие принимаются до 3 июля 2024 года.
7 июня, 04:53
В соцсетях обсуждают наезд на пешеходов в Башкирии
11 марта, 14:12
Мусор — в районы: Три комплекса по сортировке мусора появятся в Башкирии
13 февраля, 03:38
В Башкирии автобус с 20 пассажирами попал в аварию. Есть погибшие
В одной точке столкнулись три автомобиля.
7 февраля, 06:45
Когда будет порядок? В Башкирии брат мобилизованного пожаловался на грязные дороги
21 января, 08:43
2023
Жертва пьяной мамаши из Башкирии выписан из больницы
Его забрал отец. Нерадивая мать находится под арестом.
24 октября 2023, 14:04
Жительница Башкирии вспорола живот своему сыну, который плачем мешал ей выпивать
Малыш в реанимации, мать — в полиции.
10 октября 2023, 06:02

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