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Posted 24 октября, 14:04

Published 24 октября, 14:04

Modified 24 октября, 14:06

Updated 24 октября, 14:06

Ребёнок, которого чуть не убила родная мать в Башкирии, выписан из больницы

Жертва пьяной мамаши из Башкирии выписан из больницы

24 октября 2023, 14:04
Фото: 1MI

Ребёнок, которого чуть не убила родная мать в Башкирии, выписан из больницы

Его забрал отец. Нерадивая мать находится под арестом.

Младенец, который стал жертвой нападения пьяной матери, выписан из больницы. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.

Напомним, в селе Приютово Белебеевского района двадцатидвухлетняя мамаша поссорилась с сожителем и сорвалась на ребёнке, который плачет. Оказалось, что женщина нанесла несколько ударов ножом, прежде чем осознать произошедшее и вызвать скорую помощь.

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Полуторагодовалый ребёнок вертолётом был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ему сделали операцию.

Сегодня стало известно, что мальчика выписали из больницы. Он даже улыбается и радуется жизни. В телеграм-канале сообщают, что сына забрал отец. Где он был всё это время и почему ребёнок остался жить с матерью и её сожителем, неизвестно. Зато теперь папа хочет оставить малыша себе.

О том, как развивалась эта страшная история, мы писали ранее.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Белебеевский район
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