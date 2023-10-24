Жертва пьяной мамаши из Башкирии выписан из больницы

Posted 24 октября, 14:04
Published 24 октября, 14:04
Modified 24 октября, 14:06
Updated 24 октября, 14:06
Младенец, который стал жертвой нападения пьяной матери, выписан из больницы. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.
Напомним, в селе Приютово Белебеевского района двадцатидвухлетняя мамаша поссорилась с сожителем и сорвалась на ребёнке, который плачет. Оказалось, что женщина нанесла несколько ударов ножом, прежде чем осознать произошедшее и вызвать скорую помощь.
Полуторагодовалый ребёнок вертолётом был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ему сделали операцию.
Сегодня стало известно, что мальчика выписали из больницы. Он даже улыбается и радуется жизни. В телеграм-канале сообщают, что сына забрал отец. Где он был всё это время и почему ребёнок остался жить с матерью и её сожителем, неизвестно. Зато теперь папа хочет оставить малыша себе.
О том, как развивалась эта страшная история, мы писали ранее.