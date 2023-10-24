Жертва пьяной мамаши из Башкирии выписан из больницы

Сегодня стало известно, что мальчика выписали из больницы. Он даже улыбается и радуется жизни. В телеграм-канале сообщают, что сына забрал отец. Где он был всё это время и почему ребёнок остался жить с матерью и её сожителем, неизвестно. Зато теперь папа хочет оставить малыша себе.