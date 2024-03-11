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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Легковушка на полном ходу сбила пешеходов в Башкирии

В соцсетях обсуждают наезд на пешеходов в Башкирии

11 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI

Легковушка на полном ходу сбила пешеходов в Башкирии

В поселке Приютово Белебеевского района сегодня днем сбили двух пешеходов. Легковой автомобиль на полном ходу влетел в пару. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале Bash dtp official.

Пользователей сразу предупредили, что кадры не рекомендуются людям с неустойчивой психикой. Mkset не может прикрепить публикацию по этическим соображениям.

По неподтвержденной информации, автомобиль ВАЗ на скорости сбил двух человек. Они долгое время высматривали момент, когда машины пропустят их на дороге — большегруз остановился, чтобы те прошли. Однако легковушка не успела затормозить.

На перекрестке улицы Магистральная в районе 14 часов машина наехала на пешеходов. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился нетрезвый водитель. На момент публикации материала подробности уточняются.

Информации о состоянии потерпевших нет. Очевидцы и виновник ДТП «кружили» над ними, но признаков жизни они, судя по видео, не подавали.

«Знака пешеходный переход нет, сами виноваты, зачем выходить в неположенном месте», — отмечают жители Башкирии в соцсетях.

В комментариях пользователи уверены, что водителя привлекут к реальному сроку за ДТП при любом исходе. Они считают, что пешеходы не могли пережить такое столкновение.

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#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Соцсети#Белебеевский район#Марина Шорина
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