Смертельная зараза оставила Башкирию

На протяжении нескольких месяцев жители деревни Екатериновка, расположенной в Белебеевском районе Республики Башкортостан, находились под угрозой распространения смертельно опасного заболевания — бешенства. В связи с выявлением случаев заболевания среди животных в личных подсобных хозяйствах было введено ограничение, которое касалось не только владельцев домашних питомцев, но и всех жителей поселения.



Однако, с 14 августа 2024 года ограничительные мероприятия сняты. Указ о снятии ограничений был подписан главой Республики на основании представления председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии.