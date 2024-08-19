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Смертельная зараза оставила Башкирию

Смертельная зараза оставила Башкирию

19 августа 2024, 14:35
Фото: 1MI
В деревне Екатериновка Белебеевского района Башкирии снят карантин по бешенству животных, сообщает соответствующий документ, подписанный главой региона.

На протяжении нескольких месяцев жители деревни Екатериновка, расположенной в Белебеевском районе Республики Башкортостан, находились под угрозой распространения смертельно опасного заболевания — бешенства. В связи с выявлением случаев заболевания среди животных в личных подсобных хозяйствах было введено ограничение, которое касалось не только владельцев домашних питомцев, но и всех жителей поселения.

Однако, с 14 августа 2024 года ограничительные мероприятия сняты. Указ о снятии ограничений был подписан главой Республики на основании представления председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии.

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