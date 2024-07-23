В Башкирии моментально украли благоустройство

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев поделился новостью о том, что активные жители деревни Максютово заменили старый забор на новый из профнастила на кладбище. Однако, радость от этого события была омрачена актом вандализма — неизвестные похитили 80 метров нового ограждения, установленного на деньги местных жителей.
— Очень жаль, что наши соотечественники — будь то взрослые, подростки или молодежь — так относятся к своей малой родине. Это печально и вызывает недоумение, — отметил Сахабиев.
Он выразил надежду, что виновные будут установлены и понесут наказание за свои действия. Местные власти призывают жителей быть более внимательными и сообщать о любых проявлениях вандализма.