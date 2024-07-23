В Башкирии моментально украли благоустройство

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев поделился новостью о том, что активные жители деревни Максютово заменили старый забор на новый из профнастила на кладбище. Однако, радость от этого события была омрачена актом вандализма — неизвестные похитили 80 метров нового ограждения, установленного на деньги местных жителей.