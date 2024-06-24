mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Ливень утопил две машины в Башкирии

Ливень утопил две машины в Башкирии

24 июня 2024, 12:56
Фото: vk.com
Сильные осадки размыли дорогу, а транспорт не смог осилить объезд, сообщают в соцсетях местные жители.

Сильный ливень доставил проблемы автомобилистам в районе села Слакбаш в Белебеевском района Башкирии. Сначала там затопило дорогу, ведущую в Уфу. Проблемы с проездом зафиксировали днём в воскресенье, 23 июня.

Чуть позже на проезжей части образовался огромный провал. Это привело к тому, что водителям приходилось объезжать опасный участок через кювет. Но одолели ливневое «ралли» не все. Так, два автомобиля увязли в кювете и оказались утоплены ливнем практически по крышу. Под воду ушли «Нива» и «Приора».

О том, как это было, в соцсетях пишет местный житель — очевидец событий:
— Я проезжал там, когда ещё не было воды. Одна машина стояла застрявшая. Затем, видимо, «Нива» приехала за ним и тоже застряла, ну, а дальше хлынула вода, и получилось то, что на фото вы видели, — делится Радик.

Читайте также:
В Башкирии в пруду нашли автомобиль с людьмиМертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в УфеХакер из Уфы жил на взломе Госуслуг
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкирия#Уфа#Погода#Авария#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ливень#Белебеевский район
Подпишитесь
Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день
Сегодня, 07:17
Тушить пожары в Башкирии помогут небеса
Сегодня, 11:04
Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии
Сегодня, 10:25
Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики
Сегодня, 10:08
Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии
Сегодня, 09:53
Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте
Сегодня, 09:27