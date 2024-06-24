Ливень утопил две машины в Башкирии

О том, как это было, в соцсетях пишет местный житель — очевидец событий:

— Я проезжал там, когда ещё не было воды. Одна машина стояла застрявшая. Затем, видимо, «Нива» приехала за ним и тоже застряла, ну, а дальше хлынула вода, и получилось то, что на фото вы видели, — делится Радик.