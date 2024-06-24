Ливень утопил две машины в Башкирии

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Сильный ливень доставил проблемы автомобилистам в районе села Слакбаш в Белебеевском района Башкирии. Сначала там затопило дорогу, ведущую в Уфу. Проблемы с проездом зафиксировали днём в воскресенье, 23 июня.
Чуть позже на проезжей части образовался огромный провал. Это привело к тому, что водителям приходилось объезжать опасный участок через кювет. Но одолели ливневое «ралли» не все. Так, два автомобиля увязли в кювете и оказались утоплены ливнем практически по крышу. Под воду ушли «Нива» и «Приора».
О том, как это было, в соцсетях пишет местный житель — очевидец событий:
— Я проезжал там, когда ещё не было воды. Одна машина стояла застрявшая. Затем, видимо, «Нива» приехала за ним и тоже застряла, ну, а дальше хлынула вода, и получилось то, что на фото вы видели, — делится Радик.