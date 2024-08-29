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Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии

Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии

29 августа 2024, 16:11
Фото: 1MI
Глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский показал у в соцсетях своего «двойника».

Башкирским чиновникам стали приходить личные сообщения от лжемэра Октябрьского. Неизвестные скопировали данные профиля главы города и его фотографию.

Впрочем, обмануть сотрудников администрации, судя по всему, аферистам не удалось — получатели тут же доложили обо всём начальству. Несмотря на это, сити-менеджер решил перестраховаться и на всякий случай сделать прилюдное заявление.

Какую цель преследователи мошенники — остаётся тайной, до самих требований диалоги не дошли. Вероятнее всего, у подчинённых Пальчинского хотели выманить круглые денежные суммы.

Ранее аналогичные сообщения неизвестные рассылали от имени другого чиновника — главы Белебеевского района Азата Сахабиева. Аферисты рассказывали сотрудникам местной администрации о том, что на них якобы обратили внимание сотрудники ФСБ.

Глава района Башкирии — не настоящий
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