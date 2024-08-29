Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Башкирским чиновникам стали приходить личные сообщения от лжемэра Октябрьского. Неизвестные скопировали данные профиля главы города и его фотографию.
Впрочем, обмануть сотрудников администрации, судя по всему, аферистам не удалось — получатели тут же доложили обо всём начальству. Несмотря на это, сити-менеджер решил перестраховаться и на всякий случай сделать прилюдное заявление.
Какую цель преследователи мошенники — остаётся тайной, до самих требований диалоги не дошли. Вероятнее всего, у подчинённых Пальчинского хотели выманить круглые денежные суммы.
Ранее аналогичные сообщения неизвестные рассылали от имени другого чиновника — главы Белебеевского района Азата Сахабиева. Аферисты рассказывали сотрудникам местной администрации о том, что на них якобы обратили внимание сотрудники ФСБ.