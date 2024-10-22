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Posted 22 октября, 06:32

Published 22 октября, 06:32

Modified 22 октября, 06:38

Updated 22 октября, 06:38

Юноши из Башкирии уходят в армию

Юноши из Башкирии уходят в армию

22 октября 2024, 06:32
Фото: Динис Юсупов
Об отправке новобранцев на места службы во вторник, 22 октября, рапортуют городские и районные чиновники Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, осенний призыв в России в 2024 году начался 1 октября. Планировалось, что первые отправки новобранцев к местам службы начнутся 15 октября. Причем, как сообщали и региональные, и федеральные военные чиновники, новобранцы будут проходить «срочку» в тыловых частях России. То есть их не отправят служить в армию в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также в граничащие с Украиной регионы «старой» России.

Отправляются на места службы и новобранцы из Башкирии. Об этом чиновники отчитываются в своих аккаунтах в соцсетях с раннего утра вторника, 22 октября. Так, глава администрации Аскинского района Динис Юсупов сообщил об отправке 10 юношей. Руководитель Татышлинского района Фанур Шайхисламов рассказал об отправке в армию 11 «бравых татышлинских ребят». К отчетам своих коллег присоединился и глава Администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азат Сахабиев. В армию отправились 12 его земляков. Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников не стал перечислять новобранцев «поименно», рассказав о работе призывного пункта.

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