Юноши из Башкирии уходят в армию

Как ранее сообщал Mkset, осенний призыв в России в 2024 году начался 1 октября. Планировалось, что первые отправки новобранцев к местам службы начнутся 15 октября. Причем, как сообщали и региональные, и федеральные военные чиновники, новобранцы будут проходить «срочку» в тыловых частях России. То есть их не отправят служить в армию в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также в граничащие с Украиной регионы «старой» России.