Юноши из Башкирии уходят в армию

Posted 22 октября, 06:32
Published 22 октября, 06:32
Modified 22 октября, 06:38
Updated 22 октября, 06:38
Как ранее сообщал Mkset, осенний призыв в России в 2024 году начался 1 октября. Планировалось, что первые отправки новобранцев к местам службы начнутся 15 октября. Причем, как сообщали и региональные, и федеральные военные чиновники, новобранцы будут проходить «срочку» в тыловых частях России. То есть их не отправят служить в армию в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также в граничащие с Украиной регионы «старой» России.
Отправляются на места службы и новобранцы из Башкирии. Об этом чиновники отчитываются в своих аккаунтах в соцсетях с раннего утра вторника, 22 октября. Так, глава администрации Аскинского района Динис Юсупов сообщил об отправке 10 юношей. Руководитель Татышлинского района Фанур Шайхисламов рассказал об отправке в армию 11 «бравых татышлинских ребят». К отчетам своих коллег присоединился и глава Администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азат Сахабиев. В армию отправились 12 его земляков. Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников не стал перечислять новобранцев «поименно», рассказав о работе призывного пункта.