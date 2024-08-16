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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 15:33

В Башкирии за бесценок продают квартиры должников

В Башкирии за бесценок продают квартиры должников

16 августа 2024, 14:51
Фото: 1MI
Самая дешёвая жилплощадь уйдёт с молотка менее чем за полмиллиона рублей, следует из документа республиканского управления Росимущества.

Очередные аукционы на имущество должников пройдут в Башкортостане в сентябре 2024 года. Успеть подать заявки на большинство позиций можно до 9 сентября, сами торги же должны будут состояться 12 сентября.

Так, среди лотов числится квартира под Дюртюлями за ₽496 тысяч — площадь жилья составляет чуть меньше 47 «квадратов». Квартиру поменьше — на 37,7 кв. м — с начальной ценой в ₽510 тысяч предлагают в Туймазинском районе.

Наибольшую квартиру на 62 «квадрата» отдают в Приютово Белебеевского района за за ₽595 тысяч. За, а ₽714 тысяч можно приобрести жилплощадь на 46,5 кв. м.

В списке также числятся небольшие уфимские квартиры, цены которых начинаются с ₽2,5 млн. Подавать заявки можно через портал «РТС-тендер».

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Ранее застройщика «Самолёт-Дудкино» обязали выплатить многомиллионный долг уфимцу за срыв сроков сдачи жилья.

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