В Башкирии за бесценок продают квартиры должников

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Очередные аукционы на имущество должников пройдут в Башкортостане в сентябре 2024 года. Успеть подать заявки на большинство позиций можно до 9 сентября, сами торги же должны будут состояться 12 сентября.
Так, среди лотов числится квартира под Дюртюлями за ₽496 тысяч — площадь жилья составляет чуть меньше 47 «квадратов». Квартиру поменьше — на 37,7 кв. м — с начальной ценой в ₽510 тысяч предлагают в Туймазинском районе.
Наибольшую квартиру на 62 «квадрата» отдают в Приютово Белебеевского района за за ₽595 тысяч. За, а ₽714 тысяч можно приобрести жилплощадь на 46,5 кв. м.
В списке также числятся небольшие уфимские квартиры, цены которых начинаются с ₽2,5 млн. Подавать заявки можно через портал «РТС-тендер».
Ранее застройщика «Самолёт-Дудкино» обязали выплатить многомиллионный долг уфимцу за срыв сроков сдачи жилья.