В Башкирии за бесценок продают квартиры должников

Так, среди лотов числится квартира под Дюртюлями за ₽496 тысяч — площадь жилья составляет чуть меньше 47 «квадратов». Квартиру поменьше — на 37,7 кв. м — с начальной ценой в ₽510 тысяч предлагают в Туймазинском районе.