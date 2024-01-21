Когда будет порядок? В Башкирии брат мобилизованного пожаловался на грязные дороги

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В Белебеевском районе заснеженные дороги стали поводом для скандала между родственниками мобилизованного и главой Малиновского сельсовета. Боец должен был отправиться в распоряжение части после отпуска, но из-за не чищенных дорог застрял в деревне.
Сергей Б., брат военнослужащего, призванного на СВО по мобилизации, рассказал в комментариях к записи Радия Хабирова следующую ситуацию. 20 января его брат должен был выехать из деревни Ик-Вершина Белебеевского района, а оттуда — к Белебею, где того поджидал автобус с другими военнослужащими, отправляющимися из отпуска на фронт. По словам Сергея Б, глава Малиновского сельсовета Руслан Баширов был предупреждён о том, что к утру необходимо почистить дорогу между Ик-Вершиной и деревней Фёдоровка, которую замело. В ответ было заявлено, что дорога — на балансе района, а глава сельского поселения не отвечает за неё.
— К кому обращаться тогда? Когда будет порядок?
В администрации Белебеевского района сказали, что накануне вечером дорогу между деревнями почистили, но за ночь её замело вновь. Утром грейдер приехал повторно. Также там сообщили, что глава Малиновского сельсовета обеспечил выезд из Фёдоровки к трассе через деревню Брик-Алга.
Ситуация разрешилась тем, что мобилизованного пришлось везти к автобусу «своим ходом». Догнав автобус возле города Бугульмы, родственники вынуждены были обратиться к ДПС, чтобы остановить охраняемую колонну, в составе которой передвигались военнослужащие. После этого мобилизованный отправился в распоряжение командования.
Мы спросили у юриста Романа Петрова, в числе прочих защищающего права мобилизованных, обвиняемых в самовольном оставлении части, чем могло обернуться для военнослужащего опоздание при возвращении из отпуска. Неявка в срок к месту прохождения военной службы без уважительных причин во время мобилизации прописана в части 2.1. статьи 337 УК РФ. Однако Роман Петров считает, что в такой ситуации военнослужащий обошёлся бы рапортом и письменным объяснением, чтобы избежать наказания за несвоевременное прибытие в расположение.
— Привлечение к дисциплинарной или, тем более, уголовной ответственности за самовольное оставление части или задержку явки из отпуска наступает при наличии умысла. То есть, когда лицо умышленно, без объективных причин, желая и осознавая наступление последствий и их общественную опасность, задерживается или не является в часть.
В данном случае, считает юрист, были объективные обстоятельства. И если бы опоздание произошло, мобилизованного не наказывали бы за это.