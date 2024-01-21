Когда будет порядок? В Башкирии брат мобилизованного пожаловался на грязные дороги

Сергей Б., брат военнослужащего, призванного на СВО по мобилизации, рассказал в комментариях к записи Радия Хабирова следующую ситуацию. 20 января его брат должен был выехать из деревни Ик-Вершина Белебеевского района, а оттуда — к Белебею, где того поджидал автобус с другими военнослужащими, отправляющимися из отпуска на фронт. По словам Сергея Б, глава Малиновского сельсовета Руслан Баширов был предупреждён о том, что к утру необходимо почистить дорогу между Ик-Вершиной и деревней Фёдоровка, которую замело. В ответ было заявлено, что дорога — на балансе района, а глава сельского поселения не отвечает за неё.